Дочь Поляковой рассказала, почему блокирует маму в Instagram

Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша рассказала, что порой блокирует звездного родителя в социальной сети Instagram, поскольку мама может не одобрить ее контент. Однако через 24 часа снимает блок.

Об этом она признала журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина". Отметим, что на личной странице в Instagram у 16-летней Марии уже 176 тысяч подписчиков (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Порой молодая певица публикует провокационные фото и видео, и считает, что знаменитой маме не стоит видеть ее контент.

"Я иногда маму блокирую. Когда я хочу выставить какую-то историю, которую знаю, что она не одобрит, я могу ее заблокировать. А потом, через 24 часа, разблокирую. Она об этом не знает", – сказала Маша.

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Девушка рассказала, что однажды опубликовала фотографию в купальнике, которую вскоре "спрятала" в архив.

"Мама сказала: "Удали, там слишком много у тебя видны тела". Я ответила: "Мне нравится. Если я захочу, я ее выставлю", – добавила Мария.

Также она призналась, что страницу в социальной сети ее младшей сестры ведут родители, а вот у отца Маши профиля в Instagram нет.

"Отца нет в сетях. Вообще на его телефоне мой инстаграмм стоит, потому что мой телефон разряжается, тогда я говорю: "Папа, дай, пожалуйста, телефон". И продолжаю посиживать в его телефоне. У меня вообще там стоит программа, можно только зайти, если ты знаешь пароль", – сказала младшая Полякова.

К слову, Маша проводит в сети около 10 часов. Свою страницу она начала вести самостоятельно, когда она стала популярной.

Благодаря огромной аудитории, девушка начала зарабатывать деньги. В среднем от 6 тысяч до 30 тысяч гривен.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – 37-летняя украинская певица и актриса родом из Винницы. В браке с бизнесменом по имени Вадим воспитывают 16-летнюю Марию и 10-летнюю Алису.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Полякова попала в больницу. Она опубликовала кадры с катетером на руке.