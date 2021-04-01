Дочь Поляковой показала средний палец на камеру и нарвалась на критику в сети

София Ковнир Люди 11:34, 1.04.2021 Обновлено: 11:57, 1.04.2021

Дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша опубликовала новое фото, на котором позировала на фоне ночного Киева и показала в кадре средний палец. Пользователи сети раскритиковали за это девочку.

Соответствующий снимок Полякова разметила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Дочь знаменитости появилась в стильном наряде.

Так, 16-летняя Маша продемонстрировала модный лук – черные джинсы с дырками на коленях, такого же цвета пальто и шарф. Свой образ она завершила беретом и белыми кроссовками. Девочка стояла на стеклянном мосту столицы.

"Немного эстетики ночного Киева, а вы любите гулять ночью?" – подписала кадр Маша.

16-летняя Маша показала средний палец в кадре
Instagram/Маша Полякова

Отметим, что поклонники Поляковой не оценили ее жест и подчеркнули, что это выглядит неприлично.

"А в чем эстетика Киева, исходя из этих фото?", "Как некультурно!", "Засунь его себе в одно место. Ты смотри какая!" "Лучше улыбка, чем палец", "А зачем ты фак показываешь? Это очень портит девушку… Исправляйся", – пишут люди в комментариях.

Поклонники Поляковой не оценили ее жест
Скриншот
В сети раскритиковали Машу Полякову
Скриншот
Полякову засыпали гневными комментариями
Скриншот

Напомним, ранее дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша пожаловалась на сложную лексику классика украинской литературы Василия Стефаника. Она высказалась по поводу произведения поэта под названием "Каменный крест".

Как сообщал OBOZREVATEL, Маша Полякова грубо ответила матери после того, как та пошутила, что у нее "подтекает крыша".

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В Киеве вводят жесткий локдаун с 5 апреля. Инфографика

США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы

Витренко получил 288 млн грн за 2020 год: декларация и.о. министра

Знакомые рассказали подробности об убитой во Львове студентке-отличнице

"Слуга" Колесник оправдалась в соцсети за желание "свалить из страны", но потом удалила пост