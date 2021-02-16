Дочь Поляковой нагрубила матери из-за троллинга. Видео

Дочь украинской певицы Ольги Поляковой – 16-летняя Маша – грубо ответила матери после того, как та пошутила, что у нее "подтекает крыша".

Соответствующий ролик опубликовала сама Ольга на личной странице в Instagram. На нем певица показала, как пострадала комната Маши из-за коммунальной аварии в их доме. Более того, Полякова сравнила подтекающий потолок в спальне с "крышей" своей дочери (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот такая стена у Маши. Все протекло. Потолок течет и у Маши крыша подтекает. Да, доця?" – сказала Полякова, обративший к дочери. На что та ответила: "Мам, выйди из моей комнаты".

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Полякова предстала в новом дерзком образе. Она позировала в атласном удлиненном пиджаке, черных кожаных ботфортах на высоком каблуке и коротких шортах.