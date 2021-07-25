Дочь Поляковой исполнила песни с матами и нарвалась на критику в сети. Видео

16-летняя Маша Полякова, дочь украинской певицы Оли Поляковой, дала первый сольный концерт со своей группой "Швы". Девушка исполняла песни с матерными словами, что не понравилось ее подписчикам в соцсети.

Видео с выступлением девушка опубликовала в Instagram. В своих песнях она употребляла такие нецензурные слова, как "пиз*ец" и "по*уй".

"В моей жизни настал пиз*ец. Боже, что я делаю здесь", – пела Маша.

На концерте также была ее мама, которая в сети написала, что ее дочь "взорвала, порвала, подняла всех". Полякова назвала дочь бунтаркой, которая сама пишет музыку и слова к песням.

"Ты энергичнее, голосистее меня, в твоем возрасте (мне пришлось много лет потратить на то, чтобы принять себя и открыться), а ты сразу такая, как нерв, творческая, пишешь музыку, слова, именно таких артистов сегодня время! Не слушай никого, иди вперед, с опытом придет мастерство!" – поддержала певица свою дочь.

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Однако в комментариях под видео в комментариях писали не такие хвалебные отзывы. Пользователи критиковали маты и исполнение песен в целом.

"Все было бы классно, но без матов", "Пипец. Голос вроде ничего, но текст", "Это ужасно", "Петь явно не твое", "Не твое это. Старалась, но нет", "О Боже, что за бред. Ну никак в маму не удалась", "Жесть! Видно, что талант мать не передала", – писали в сети.

В свою очередь Поляка ответила на гневные комментарии в Instagram-stories. Она сказала, что понимает, что людей возмутили маты в песнях, но добавила, что в современной музыке такое не ново.

"Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали, когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились. Потому что, то, что делает Маша, это просто сказочки для деток, по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь. Она развивается в таком направлении, это ее право", – говорила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Оля Полякова выпустила новый клип на песню "Взрослая девочка". По сюжету, она стала первой звездой в мире, которую клонировали – теперь артистку можно заказать на свой праздник с помощью приложения в смартфоне.