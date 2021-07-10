Полякова озадачила поклонников новым клипом: засунула метровую колбасу в горло. Видео

Украинская певица Оля Полякова выпустила новый клип на песню "Взрослая девочка". По сюжету, она стала первой звездой в мире, которую клонировали – теперь артистку можно заказать на свой праздник с помощью приложения в смартфоне. Новая работа знаменитости озадачила поклонников не только сюжетом, но и некоторыми эпизодами в клипе.

Так, в одном из видеокадров видно, как Полякова глотает метровую колбасу и потом ее же запихивает девушке в рот (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Не обошелся клип и без фирменных эпатажных образов артистки и ее зажигательных танцев. В описании к видеоработе было написано, что "в потоке дел и житейских забот надо беречь свою внутреннюю девочку – заботиться о ней, ласкать и регулярно выгуливать".

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Также в ролике Полякова воплотила мечту каждого артиста иметь много клонов и подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольной жизни.

Украинцы неоднозначно отреагировали на очередной забавный клип Поляковой. Одни поклонники остались в восторге от видеоработы, другие же наоборот раскритиковали артистку.

"Колбаса это зря конечно… мотивчик -примитивчик", "Нравится Полякова, но видеоряд глотание колбасы и звуковой ряд "взрослая девочка", – писали на Youtube звезды.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как менялась Оля Полякова: фото звезды в начале карьеры.