Дочь Обамы встречается с 24-летним сыном голливудского актера. Фото

Дочь экспрезидента США Барака Обамы, 20-летняя Саша (настоящее имя Наташа ) встречается с 24-летним сыном голливудского актера Клифтона Пауэлла. Пару заметили спустя два дня после того, как мама Саши Мишель обмолвилась, что дочь в отношениях.

Бывшая первая леди рассказывала о своих дочерях во время выступления на шоу Эллен Дедженерес и оговорилась, что: "им нравились братья Джонас. Теперь привозят домой взрослых мужчин". Mirror пишет, что 20 Саша переехала в Лос-Анджелес в августе прошлого года, где и встретила Клифтона-младшего.

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Парень является вторым ребенком Клифтона-старшего и Кимберли Крумса. Сейчас он работает коммерческим директором, создавая контент для Nike и Peloton.

Сын актера, которого называют "Клифф" и "CP3", посещал сельскую христианскую среднюю школу в долине Сан-Фернандо – частную школу, которая взимает 28 340 долларов в год и предлагает "прекрасное христианское образование".

Как пишет Daily Mail, Пауэлл-младший уже встречался с мамой Саши Мишель, хотя неизвестно, встречался ли он еще с ее отцом Бараком Обамой.

После окончания колледжа Клифтон-младший "сделал свой скачок в мир писательства", получив работу помощника писателя для неназванного сценарного телешоу. Он также работал со своим известным отцом в 2020 году, написав короткометражный фильм, в котором снялся отец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети возникли споры из-за откровенного фото дочери Обамы. Да, девушка позирует в коротком топе, бикини и саронге. Также на ее теле виднеется татуировка.