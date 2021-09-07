Дочь Мэрил Стрип вышла замуж за известного музыканта: первое фото молодоженов

Дочь известной американской актрисы Мэрил Стрип – 35-летняя Грейс Гаммер – вышла замуж за известного диджея, музыканта и продюсера 46-летнего Марка Ронсона.

Радостным событием новоиспеченный муж поделился на личной странице в Instagram. "Моей искренней любви… Невероятно, но ты смогла сделать мой 45-ый год лучшим в моей жизни. Я надеюсь, что каждый свой следующий день рождения я проведу рядом с тобой. И да, мы поженились", – написал трогательное сообщение Марк.

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К слову, Ронсон и Гаммер начали встречаться еще в прошлом году. В начале мая этого года начали появляться слухи о помолвке звездной пары. Все потому, что их заметили во время прогулки по Нью-Йорку. Предложение Марк сделал только в июне.

Ранее Грейс встречалась с другим музыкантом – Теем Стретейрном. В 2019 году они поженились, но даже двух месяцев не прошло, как они разорвали свои отношения.

Для Ронсона это тоже не первый брак. Музыкант был женат на французской актрисе Жозефине де ла Бом с 2011 по 2018 год.

Поклонники и друзья молодоженов ринулись поздравлять их с прекрасным событием.

"Ты сделал это! Рада за тебя Марк", "Чудесно. Поздравляю вас обоих", "Поздравляю", "Счастья вам", "Так счастлива за вас ребята", "Красивые! Поздравляю вас", – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Марк Ронсон – обладатель премий "Грэмми", "Оскар" (как соавтор песни "Shallow" из кинофильма "Звезда родилась"). Он выступает вместе со своей группой под названием Mark Ronson & The Business Intl. Кроме того, он работал над созданием карьеры Адель, Лили Аллен и Эми Уайнхаус.

Грейс Гаммер – одна из четырех детей знаменитой британской актрисы Мэрил Стрип. Девушка пошла по стопам звездной мамы и стала актрисой. Её первое появление на экранах состоялось в 1993 году, в фильме Стрип "Дом духов".

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