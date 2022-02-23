Дочь Меладзе рассказала о неизлечимом заболевании младшего брата

Дочь известно композитора и продюсера Константина Меладзе 18-летняя Лия дала небольшое интервью, в котором рассказала о неизлечимом заболевании младшего брата Валеры. Мальчик страдает тяжелой формой аутизма. В возрасте трех лет у него начался регресс – он перестал обслуживать самостоятельно себя и плохо разговаривать.

По словам Лии, семейству действительно повезло, что они могут позволить себе нянь. Об этом она рассказала журналистам программы "ЖВЛ", которая транслируется на телеканале 1+1 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Иногда это горе, а в каком-то моменте – счастье. Мы все его очень любим, он хороший мальчик, любвеобильный, эмоциональный. Нам в жизни очень повезло, что мы можем нанять ему няню, открыть специальный центр, чтобы Валерка там учился", — призналась Лия.

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Отметим, что о заболевании сына Константина Меладзе и его бывшей супруги Яны Сумм Валерия узнали еще в 2009 году. Тогда мальчику было три года. Его знаменитые родители отвели к лучшим докторам, которые и выяснили диагноз.

С тех пор Яна Сумм постоянно занимается с сыном, развивает его, лечит. Она привлекает разных специалистов, в том числе из Израиля.

Что касается старшей сестры Валеры Лии, то она уверена, что ее отец лучший в мире, заботящийся обо всех наследниках и делает все, чтобы им было хорошо.

"Думаю, родителям, которые столкнулись с подобной проблемой, знакомо чувство страха, беспомощности перед горем, стыда. Наше общество "инаковых" не принимает, не признает. Но когда у ребенка появляются первые успехи, просыпается надежда, вера — и вот тогда начинается новая точка отсчета подлинных побед и светлой гордости за своего ребенка", — говорила в одном из интервью Яна Сумм.

Добавим, что ее центр работает по методике АВА-терапии, придуманной в Америке. Такой способ коррекции поведения, является одним из самых эффективных.

Коротко о знаменитостях:

Константин Меладзе – 58-летний советский и украинский композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер. Родом из Батуми (Грузия). Есть младший брат Валерий Меладзе, известный певец. Константин в 2015 году женился на певице Вере Брежневой.

Лия Меладзе – дочь Константина Меладзе и его бывшей жены Яны Сумм. Родилась 29 февраля 2004 года в Киеве. Лия – средний ребенок. У нее есть старшая сестра Алиса, которая родилась в 2000 году, и брат Валерий, который младше Лии на год. Родители развелись в 2013 году. Дети остались жить в столице Украины с матерью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Константин Меладзе трогательно отреагировал на выступление своей дочери Лии на вокальном шоу, едва сдерживая слезы.