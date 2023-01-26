Дочь Фукса, игнорирующая войну в Украине, ''засветила'' в Дубае пятую точку в латексе

Дочь пророссийского харьковского олигарха и основателя компании Mos City Group Павла Фукса Анастасия продолжает игнорировать войну в Украине и делать вид, будто ничего не произошло. Девушка, которая в последний раз показывалась в сети, чтобы похвастаться гулянкой с россиянами, снова напомнила о себе.

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На этот раз Анастасия Фукс выставила в Instagram фото, на которых предстала в обтянутых латексных лосинах. В таком виде она устроила фотосессию на парковке.

Фукс на снимках позирует то выпятив ягодицы, обтянутые латексом, то расставив ноги, сидя на асфальте.

Что этим месседжем хотела сказать дочь скандального пророссийского олигарха – остается загадкой. Наверное, повернувшись к объективу пятой точкой, она выразила свое отношение и к Родине, и к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз Анастасия засветилась в Дубае с российской моделью Викторией Лопыревой.

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