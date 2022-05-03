Добрынин напомнил украинцам, что ссоры внутри страны выгодны только оккупанту

Украинский шоумен и блоггер Никита Добрынин призвал украинцев отказаться от ссор внутри страны, поскольку это выгодно только российским оккупантам. По его словам, согражданам стоит снизить градус ненависти и шельмования других украинцев за их поступки, не отвечающие чьей-либо морали.

"Хочешь-не-хочешь, а кто-то скажет: "Как тебе не стыдно громко смеяться/ходить в кафе/покупать одежду/играть в плейстейшн, война же идет!". Откуда-то вдруг набежали соседи, пассивно-агрессивные гости и "заботливые" коллеги, чтобы нести миссию ангелов добропорядочности и тыкать окружающим в нарушение морали и спокойствия", – написал Добрынин на своей странице в Instagram.

Шоумен вспомнил о подруге-блогерше, попавшей в "шторм буллинга и публичной травли". Он не стал называть имени, но, очевидно, речь идет о Тане Пренткович, которую актер театра и кино Тарас Цымбалюк раскритиковал за рекламу вибратора.

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"Кто-то умеет только хейтить, но многие небезразличные предприниматели сейчас поддерживают армию, волонтеров, детей, платят налоги и кормят еще и свои семьи. Так что такие бизнесы нуждаются в огласке и рекламе!" – подчеркнул Добрынин.

Блогер уверен, что сейчас свою энергию следует направлять на помощь другим украинцам, а не на внутренние споры.

"Гнев и ненависть всегда входили в категорию негативных эмоций. А теперь те диверсанты в сети, которые испытывают вседозволенность, могут и единомышленников найти... Отрицательные эмоции можно и необходимо направлять. Но зачем разрушать себя и хорошие цели других? Поэтому лучше иначе тратить время на злобу и осуждение. Не разрушать, а помогать", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Цымбалюк высказался о блоггерше Тане Пренткович, рекламирующей вибраторы. По его мнению, это стыдно и позорно делать, когда в стране идет война.