'Добровольцем быть не готов': звезда фильма 'Тіні незабутих предків' объяснил, почему не вступил в ВСУ

Актер и звезда фильма "Тіні незабутих предків" Влад Никитюк признался, почему не пошел воевать на фронт добровольцем. Он объяснил, что есть две причины, одной из которых стала потеря боевого духа.

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Второй актер назвал взлет в карьере, поэтому у него нет желания упускать возможность принять участие в новых проектах. В интервью Алине Доротюк Влад Никитюк отметил, что идти добровольцем не хочет, но не исключает того факта, что может попасть под мобилизацию.

"Я не желаю быть добровольцем. Я говорил о том, что в начале (полномасштабной. – Ред.) войны у меня были десятки вопросов, то сейчас у меня их сотни. Я не готов идти добровольцем, потому что я сейчас не могу понять, к чему это приведет в моей жизни. То есть, если я понимал в начале, что это очень объединенная история и, если мы все действительно соберемся, то с помощью партнеров мы сейчас это быстро завершим. Тогда у меня было это желание (пойти добровольцем в ВСУ. – Ред.), и тогда я ездил на восток завозить гуманитарную помощь не только для того, чтобы ее завести, я хотел посмотреть как это (происходит война на передовой. – Ред.), чтобы в будущем понимать, во что я сейчас буду входить. Потом со временем немного вера шатается и ты такой: "Добровольцем не готов идти", – признался актер.

Однако он готовится к тому, что может в неожиданный момент своей жизни пойти на фронт, хотя и не совсем по собственному желанию. "Вопрос времени", – сказал Никитюк. Но это событие пытается отложить из-за успехов в карьере.

"Сейчас такой период, когда у меня работа появляется и мне будет очень жаль, если (меня мобилизуют. – Ред.). Будет очень жаль, когда этот момент появился и можно как-то прокормить свою семью, и чтобы он просто сейчас не исчез, грубо говоря", – объяснил он.

Влад Никитюк также сообщил, что по собственному желанию проходил курс по управлению дронами в Третьей отдельной штурмовой бригаде. "Я должен быть готов к чему-либо, а для этого должен готовиться. Поэтому потихоньку что-то делаю, а дальше вопрос времени", – признался актер.

Ранее OBOZ.UA писал, что писатель и бывший заключенный Кремля Станислав Асеев раскрыл причину, почему уволился из ВСУ. Он был на фронте с марта 2024 года.

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