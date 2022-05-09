До мурашек. Вакарчук положил на музыку стихотворение о ненависти и растрогал сеть

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, растрогал пользователей социальных сетей чувствительным музыкальным видео на свое стихотворение "Звідки взялась ти, моя ненависть?". Певец написал лирику еще в марте, когда, пребывая в Днепре, проснулся в 5 утра от сирены воздушной тревоги.

Стихотворение, видео с которым Вакарчук опубликовал на своей странице в Instagram, растрогало комментаторов. "Пожалуй, то же самое переживает каждый из нас. Никто никогда даже и не догадывался, что умеет так ненавидеть", – написала одна из поклонниц Вакарчука (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В своей поэзии музыкант обращается к внутренней ненависти, спрашивая, почему она появилась, когда он ее не звал. Стихотворение построено на серии вопросов, которые перекликаются с чувствами многих украинцев во время войны.

Видео дня

В конце произведения Вакарчук обещает уничтожить ненависть на улице, в небе и на земле. В самом завершении поэзии певец отмечает, что когда пройдет тревога, он приползет в слезах к Богу спеть свою известную песню "Така як ти".

Комментаторы благодарят звезды за глубокие и сильные слова, и такое чувствительное творчество, которое проникает в глубины души.

"Никогда не чувствовала ненависти вообще. А сейчас даже печет. За каждого ребенка, за каждого украинца, города моей памяти, за украинскую землю. Словно болит каждая клетка и еще крепче вбивается в генетический код она – ненависть", – указала одна с корреспондентов.

Заметим, сам Вакарчук признался, что редко пишет стихи, не являющиеся текстами песен, однако с этим произведением вышло именно так.

"Когда наступит Победа, мы будем писать другие песни и стихи. А пока именно это в моей душе и, я чувствую, в душах миллионов украинцев", – отметил он, когда впервые опубликовал поэзию на своей странице в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Вакарчук записал специальную версию песни "Обійми" для открытия украинского павильона на Венецианском биеннале-2022. Локацией для съемки видео был выбран двор известного Дворца труда в Харькове, разрушенный российскими бомбардировками.