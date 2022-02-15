До десяти тысяч долларов: жена Павлика Репьяхова рассказала о своем заработке в Instagram

Супруга известного певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова призналась, что не представляет своей жизни без социальной сети Instagram, поскольку это ее "работа, хобби и жизнь". Блогер проводит в приложении около шести часов в день, поскольку оттуда идет основной заработок женщины.

По словам Репьяховой, один пост и серия stories стоят 15 тысяч гривен, а сам пост – 8-10 тысяч гривен. Соответствующее признание она сделала в интервью для программы "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В целом, благодаря рекламе, Екатерина может зарабатывать около 10 тысяч долларов в месяц. Но, несмотря на это, блогер вкладывает в развитие своего блога "десятки тысяч долларов".

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"Смотря, какой месяц. Декабрь был активным. Я заработала около 10 тысяч долларов. Но, я и вложила в ноябре больше 5 тысяч долларов. Много вкладываю. Десятки тысяч долларов. Но, месяц на месяц не приходится, бывает, покупаю рекламу у мелких, бывает у более крупных блогеров", – рассказала она.

Однако родные Екатерины Репьяховой не всегда относились к такому заработку денег положительно. Увидев доходы блогера, начали поддерживать.

"Муж жалуется все время, говорит, "откладывай телефон". Тогда еще не было заработка такого, как сейчас. Но, когда увидели, что это приносит деньги, удовольствие, что это мой смысл жизни, то начали относиться более серьезно", – добавила Репьяхова.

Также она призналась, что Виктор Павлик долгое время не понимал, для чего нужно такое большое количество фотосессий и просил ездить на съемки самостоятельно, без него и ребенка.

"Сейчас муж уже настолько привык к фотосессиям, что я прям радуюсь", – подытожила супруга Павлика.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – 56-летний певец, народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репьяхова – 28-летняя концертный директор и блогер. Родом из Днепра. В 17 лет переехала в Киев. Она младше мужа на 28 лет. У пары есть сын Михаил.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова приобрели элитный автомобиль марки Toyota, стоимость которого стартует от 25 тысяч долларов (700 тысяч гривен).