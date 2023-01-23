"У наших бойцов есть вдохновение сероманца и козака": актер-воин Линартович рассказал о боевом опыте и ранении. Фото и видео

Украинский актер театра, кино и дубляжа, певец Дмитрий Линартович, который 10 января получил ранение в боевых действиях под Соледаром Донецкой области, заявил, что уверен в победе нашей страны в войне. Украинские воины, как отметил он, имеют очень сильную мотивацию, чего нет у россиян.

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"Достать магазин, подсоединить, снять предохранитель и совершить выстрел – это не проблема. Главное – это внутренний мотив. У м*ск*вита мотива нет, он слаб и обречен. А наши воины ловят этот кураж, вдохновение сероманца и козака", – сказал защитник страны в интервью проекту Ukrainian Witness (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Линартович известный главной ролью в фильме "ТойХтоПройшовКрізьВогонь", снимался также в "Толоці", "Обміні". Украинский зритель может узнать его голос по озвучке кинолент "Пираты карибского моря", "Я легенда", "Капитан Америка".

Полномасштабное вторжение России в Украину знаменитость встретил в территориальной обороне Киева. После зачистки столицы мужчина пошел служить в Десантно-штурмовые войска, предварительно пройдя соответствующие курсы. Уже в статусе десантника воин попал на Херсонское направление, потом – на Донецкое, в Бахмут.

Этот город защитник оборонял до 1 января-2023. Уже в первый день нового года его отправили в Соледар. Туда он выехал рано утром.

10 января актер прикрывал побратима, пока тот доставлял другой группе украинских военных БК, и попал под обстрел. Линартович получил осколочные ранение в голову, спину и сильную контузию.

"Я думал, что мне снесло пол-лица... Словно ядро врезалось в висок", – вспомнил защитник Украины. Один глаз у него полностью не видит, одно ухо – не слышит. Сейчас герой находится в госпитале.

"На текущий момент у меня бабочки в голове... Но я же воин. Я должен терпеть, что я и делаю", – с улыбкой сказал он.

Линартович пишет военные песни, которыми делится в своем YouTube-канале. "Я занимаюсь песенным рассказом и буду делать это, пока не лягу в гроб костьми", – заявил актер. Также он преподает в университете Шевченко на кафедре теле- и киноискусства. В будущем планирует заниматься не только музыкальной и образовательной деятельностью, но и, возможно, военной журналистикой, даже продолжит военную карьеру.

"Я грезил этим с детства, мне нравится путь воина", – признался украинец.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Линартович опубликовал свое первое фото после серьезного ранения, полученного в боях за Соледар Бахмутского района. Актер, а теперь военнослужащий 46-й ОДШБ поблагодарил побратимов и медиков за спасение жизни.

– Во время эвакуации в госпиталь Линартович обратился к согражданам и подчеркнул, что украинцев никогда не сломить, ведь они на своей земле.

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