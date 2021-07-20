Дмитрий Гордон показал, как выглядел с густыми волосами. Фото

Украинский журналист и ведущий авторской программы Дмитрий Гордон поделился с поклонниками архивным снимком, на котором изображен с Виталием и Владимиром Кличко. Тогда у знаменитости была густая шевелюра.

Соответствующее фото Гордон опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.

На снимке позировали Гордон с густыми волосами, в серых брюках и розовой рубашке в полоску. Братья Кличко были одеты в простую повседневную одежду.

"Ну и по случаю славного юбилея Виталия Кличко эксклюзивнейшие фотографии, которые приберегаю для мемуаров", – подписал кадр ведущий.

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Пользователи сети оценили архивное фото, опубликованное Гордоном. Многие оставили комментарии под публикацией.

"Три богатыря", "Гордон с волосами, теперь мы видели все", "Ого, на стиле", "Лучший из лучших", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995–2019), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух золотых кнопок YouTube – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", депутат Киевского городского совета (2014–2016).

За свою журналистскую карьеру записал более 1000 интервью. Многодетный отец. Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимком, на котором показал, как отдыхает со своей семьей. Знаменитость посетил с близкими зоопарк.