'Для нас это шок': Океан Эльзы, The Hardkiss и другие устроили демарш из-за российского спонсора фестиваля в Варшаве

Накануне разгорелся скандал вокруг фестиваля Easy Busy Fest, который должен был состояться в Варшаве 26 августа с участием украинских звезд: "Океана Эльзы", The Hardkiss, Yaktak, Alyona Alyona, Владимира Дантеса, Wellboy, Kola и других.

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Основательница фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко опубликовала в Facebook шокирующую для артистов информацию о спонсорах мероприятия, которые, как выяснилось, имеют связь с Россией. После обнародования этого факта украинские исполнители массово отказались от участия, а фестиваль отменили (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мне стало интересно, кто же организовывает этот фестиваль. Я пролистала дальше и обалдела. Потому что информации об организаторе фестиваля на сайте вообще не нашла, а спонсоры этого мероприятия – MixMerkt и Monolith. Эти оба бренда принадлежат к одним владельцам. Выходцам из России и, кажется, Казахстана, которые зарегистрировали бизнес в Германии и известным тем, что имеют в Европе сеть "Russian shops", которая в этом году заходит в Польшу", – сообщила Наталья Панченко.

На пост оперативно отреагировали как звезды, так и организаторы. В Easy Busy Fest заверили, что группа Monolith частично оплатила наружную рекламу в Варшаве и больше никакого отношения к фестивалю не имеет. Также в Instagram мероприятия попросили звезд не отказываться, чтобы сохранить событие, цель которого – собрать средства для украинцев.

Однако украинские артисты массово отказались от выступлений в Варшаве 26 августа и, в конце концов, Easy Busy Fest отменили.

"Казалось, что уже все на планете знают, что мы не выступаем на каких-либо событиях, если там есть хоть одна молекула представителей страны-агрессора", "Читаем этот пост и в шоке так же, как вы", – высказались звезды перед тем, как объявлять о своем отказе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что кинорежиссер Ларс фон Триер решил вступиться за российских оккупантов. Датский кинодеятель в связи с предстоящей передачей Украине истребителей F-16 заявил, что "жизни россиян тоже имеют значение".

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