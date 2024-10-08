УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Для меня стало неожиданностью". Сын Назария Яремчука сделал заявление по поводу картины "Яремчук. Незрівняний світ краси"

Оксана Гейдор
Люди
3 минуты
291
'Для меня стало неожиданностью'. Сын Назария Яремчука сделал заявление по поводу картины 'Яремчук. Незрівняний світ краси'

Младший сын Назария Яремчука, тоже Назарий Яремчук, впервые рассказал, почему в картине "Яремчук "Незрівнянний світ краси" не снялись ни он, ни старший брат Дмитрий. Также в съемках фильма не приняла участие мама певцов Елена – первая жена Назария Яремчука.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Назарий признался, что они с братом встречались с режиссером картины и согласились на съемки в ленте. И были очень удивлены, что картина вышла в прокат без их участия. Также Назарий Яремчук поделился впечатлениями о картине и сделал заявление по поводу средств, которые собрал фильм.

"Для меня стало неожиданностью". Сын Назария Яремчука сделал заявление по поводу картины "Яремчук. Незрівняний світ краси"

"Многие люди задаются вопросом, почему в фильме о Назарии Яремчуке нет интервью с его сыновьями Дмитрием и Назарием Яремчуком-младшим? – говорит Назарий. – Для меня это тоже осталось вопросом, потому что у нас были договоренности с режиссером снять интервью, и мы его планировали. Однако для меня стало неожиданностью, когда внезапно фильм вышел в прокат".

"Для меня стало неожиданностью". Сын Назария Яремчука сделал заявление по поводу картины "Яремчук. Незрівняний світ краси"

"Мы с братом встретились с режиссером будущей ленты еще в 2021 году, – продолжает Яремчук-младший. – Нам понравилась сама идея создания документального фильма о папе. Несколько часов говорили о еще не сформировавшейся концепции, посоветовали взять интервью прежде всего с теми людьми, которые много общались, приятельствовали и были рядом в главные периоды творческого становления Назария Яремчука. Это Левко Дутковский, Василий Зинкевич, Павел Дворский, Александр Злотник, Василий Кошман, Владимир Прокопик. С некоторыми из них удалось пообщаться, а с некоторыми нет".

"Для меня стало неожиданностью". Сын Назария Яремчука сделал заявление по поводу картины "Яремчук. Незрівняний світ краси"

"Само собой понятно то, что родные люди Назария Яремчука заслуживают особого внимания со стороны режиссера в создании будущего фильма, – добавляет Назарий Яремчук. – Поэтому для меня стало неожиданностью, что не было интервью с родной сестрой Назария Яремчука Екатериной, которая проживает в городе Вижница и занимается музеем-усадьбой отца. На протяжении более 20 лет в музей приходят люди отовсюду, и она много рассказывает им интересного о папе. Еще в Вижнице проживает родная сестра матери Назария Яремчука. К сожалению, о них не упомянули".

"Также я был уверен, что режиссер не забудет взять интервью у первой жены Назария Яремчука Елены, моей мамы, – продолжает музыкант. – Они с папой прожили в браке 15 лет. Мама, профессиональный музыкант, активно участвовала в его творческой жизни и становлении как звезды украинской сцены, как творческой личности и в целом была свидетелем развития культуры тех времен. Ее слово о Назарии Яремчуке имело бы большую ценность в фильме".

"Также хотелось, чтобы было интервью с творческими побратимами Назария Яремчука, такими как Вадим Крищенко, Виктор Морозов, Юрий Рыбчинский, Остап Гавриш, а также коллегами Ниной Матвиенко (на время создания фильма она еще была с нами), Тарасом Петриненко, Оксаной Билозир, Иво Бобулом, Иваном Поповичем. Они бы рассказали много интересного. По моему мнению, документальный фильм о моем папе "Яремчук "Незрівнянний світ краси" показался увлекательным, но недосказанным. Несмотря на это, сам факт появления картины является положительным событием".

"Для меня стало неожиданностью". Сын Назария Яремчука сделал заявление по поводу картины "Яремчук. Незрівняний світ краси"

"И главное: по данным FILM.UA Distribution, общие кассовые сборы фильма "Яремчук "Незрівнянний світ краси" – более 14 млн 800 тыс. грн, – говорит Назарий Яремчук. – Если бы папа сейчас жил, то он был бы рад, чтобы средства, заработанные на его имени, были потрачены на благо и поддержку Украины в то время, когда каждый день наши воины отдают свою жизнь за Родину и гибнут мирные люди от вражеских ракетных обстрелов", – говорит Яремчук.

"Представьте, сколько жизней могли бы спасти купленные за 14 млн 800 тыс. грн медикаменты, турникеты, беспилотники и другое военное снаряжение, которого постоянно не хватает, – продолжил Яремчук-младший. – И это в то время, когда даже пенсионеры отдают значительную часть пенсий в поддержку ВСУ, артисты дают благотворительные концерты, чтобы собрать средства в поддержку воинов, даже школьники карманные средства донатят. Вся страна, как может, работает в поддержку защитников Родины, чтобы выжить и победить врага. Я уверен, что мой папа Назарий Яремчук обязательно поддержал бы Украину в трудные времена".

Также читайте на OBOZ.UA интервью с Дмитрием Яремчуком – о неизвестном из жизни отца, непубличной маме и непростых отношениях с сестрой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!