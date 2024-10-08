'Для меня стало неожиданностью'. Сын Назария Яремчука сделал заявление по поводу картины 'Яремчук. Незрівняний світ краси'

Младший сын Назария Яремчука, тоже Назарий Яремчук, впервые рассказал, почему в картине "Яремчук "Незрівнянний світ краси" не снялись ни он, ни старший брат Дмитрий. Также в съемках фильма не приняла участие мама певцов Елена – первая жена Назария Яремчука.

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В разговоре с OBOZ.UA Назарий признался, что они с братом встречались с режиссером картины и согласились на съемки в ленте. И были очень удивлены, что картина вышла в прокат без их участия. Также Назарий Яремчук поделился впечатлениями о картине и сделал заявление по поводу средств, которые собрал фильм.

"Многие люди задаются вопросом, почему в фильме о Назарии Яремчуке нет интервью с его сыновьями Дмитрием и Назарием Яремчуком-младшим? – говорит Назарий. – Для меня это тоже осталось вопросом, потому что у нас были договоренности с режиссером снять интервью, и мы его планировали. Однако для меня стало неожиданностью, когда внезапно фильм вышел в прокат".

"Мы с братом встретились с режиссером будущей ленты еще в 2021 году, – продолжает Яремчук-младший. – Нам понравилась сама идея создания документального фильма о папе. Несколько часов говорили о еще не сформировавшейся концепции, посоветовали взять интервью прежде всего с теми людьми, которые много общались, приятельствовали и были рядом в главные периоды творческого становления Назария Яремчука. Это Левко Дутковский, Василий Зинкевич, Павел Дворский, Александр Злотник, Василий Кошман, Владимир Прокопик. С некоторыми из них удалось пообщаться, а с некоторыми нет".

"Само собой понятно то, что родные люди Назария Яремчука заслуживают особого внимания со стороны режиссера в создании будущего фильма, – добавляет Назарий Яремчук. – Поэтому для меня стало неожиданностью, что не было интервью с родной сестрой Назария Яремчука Екатериной, которая проживает в городе Вижница и занимается музеем-усадьбой отца. На протяжении более 20 лет в музей приходят люди отовсюду, и она много рассказывает им интересного о папе. Еще в Вижнице проживает родная сестра матери Назария Яремчука. К сожалению, о них не упомянули".

"Также я был уверен, что режиссер не забудет взять интервью у первой жены Назария Яремчука Елены, моей мамы, – продолжает музыкант. – Они с папой прожили в браке 15 лет. Мама, профессиональный музыкант, активно участвовала в его творческой жизни и становлении как звезды украинской сцены, как творческой личности и в целом была свидетелем развития культуры тех времен. Ее слово о Назарии Яремчуке имело бы большую ценность в фильме".

"Также хотелось, чтобы было интервью с творческими побратимами Назария Яремчука, такими как Вадим Крищенко, Виктор Морозов, Юрий Рыбчинский, Остап Гавриш, а также коллегами Ниной Матвиенко (на время создания фильма она еще была с нами), Тарасом Петриненко, Оксаной Билозир, Иво Бобулом, Иваном Поповичем. Они бы рассказали много интересного. По моему мнению, документальный фильм о моем папе "Яремчук "Незрівнянний світ краси" показался увлекательным, но недосказанным. Несмотря на это, сам факт появления картины является положительным событием".

"И главное: по данным FILM.UA Distribution, общие кассовые сборы фильма "Яремчук "Незрівнянний світ краси" – более 14 млн 800 тыс. грн, – говорит Назарий Яремчук. – Если бы папа сейчас жил, то он был бы рад, чтобы средства, заработанные на его имени, были потрачены на благо и поддержку Украины в то время, когда каждый день наши воины отдают свою жизнь за Родину и гибнут мирные люди от вражеских ракетных обстрелов", – говорит Яремчук.

"Представьте, сколько жизней могли бы спасти купленные за 14 млн 800 тыс. грн медикаменты, турникеты, беспилотники и другое военное снаряжение, которого постоянно не хватает, – продолжил Яремчук-младший. – И это в то время, когда даже пенсионеры отдают значительную часть пенсий в поддержку ВСУ, артисты дают благотворительные концерты, чтобы собрать средства в поддержку воинов, даже школьники карманные средства донатят. Вся страна, как может, работает в поддержку защитников Родины, чтобы выжить и победить врага. Я уверен, что мой папа Назарий Яремчук обязательно поддержал бы Украину в трудные времена".

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