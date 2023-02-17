''Для меня большая честь'': Ди Каприо прокомментировал свое пожертвование в фонд Елены Зеленской

Всемирно известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой взнос в благотворительный фонд Елены Зеленской. Средства звезды фильмов "Титаник", "Остров проклятых", "Волк с Уолл-Стрит" и других культовых картин направят на помощь украинским детям, пострадавшим в результате террористической и преступной войны с Россией.

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Актер подчеркнул, что для него большая честь присоединиться к благотворительному сбору. Такой комментарий он разместил в своих InstaStories.

Ди Каприо поделился новостью со страницы фонда в Instagram, где сообщается о его пожертвовании, сума которого не разглашается.

"Для меня большая честь поддержать Фонд Елены Зеленской, который обеспечивает детей и семьи в Украине необходимыми вещами, такими как еда и приют", – высказался актер.

Напомним, 16 февраля представителя фонда Елены Зеленской сообщили, что Леонадо Ди Каприо сделал денежный взнос, который будет направлен на помощь украинским детям. Истории некоторых из них также разместили в публикации. Украинцы поблагодарили актера за его поддержку, помощь и позицию.

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес пожертвовала украинцам 30 тысяч долларов, передав чек в прямом эфире актрисе с украинскими корнями Миле Кунис. По ее словам, она не может веселиться, зная, что люди в Украине страдают.

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