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"Для меня большая честь": Ди Каприо прокомментировал свое пожертвование в фонд Елены Зеленской

Анна Кравчук
Люди
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'Для меня большая честь': Ди Каприо прокомментировал свое пожертвование в фонд Елены Зеленской

Всемирно известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой взнос в благотворительный фонд Елены Зеленской. Средства звезды фильмов "Титаник", "Остров проклятых", "Волк с Уолл-Стрит" и других культовых картин направят на помощь украинским детям, пострадавшим в результате террористической и преступной войны с Россией. 

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Актер подчеркнул, что для него большая честь присоединиться к благотворительному сбору. Такой комментарий он разместил в своих InstaStories. 

Ди Каприо поделился новостью со страницы фонда в Instagram, где сообщается о его пожертвовании, сума которого не разглашается. 

"Для меня большая честь поддержать Фонд Елены Зеленской, который обеспечивает детей и семьи в Украине необходимыми вещами, такими как еда и приют", – высказался актер. 

''Для меня большая честь'': Ди Каприо прокомментировал свое пожертвование в фонд Елены Зеленской

Напомним, 16 февраля представителя фонда Елены Зеленской сообщили, что Леонадо Ди Каприо сделал денежный взнос, который будет направлен на помощь украинским детям. Истории некоторых из них также разместили в публикации. Украинцы поблагодарили актера за его поддержку, помощь и позицию. 

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес пожертвовала украинцам 30 тысяч долларов, передав чек в прямом эфире актрисе с украинскими корнями Миле Кунис. По ее словам, она не может веселиться, зная, что люди в Украине страдают.

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