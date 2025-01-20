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"Для какой страны эта мама растит ребенка? Приходите, забирайте?" Лесь Заднепровский резко высказался о родителях, не переходящих на украинский язык

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
2,4 т.
'Для какой страны эта мама растит ребенка? Приходите, забирайте?' Лесь Заднепровский резко высказался о родителях, не переходящих на украинский язык

Народный артист Украины и ведущий актер столичного Театра Франко Лесь Заднепровский уверен, что Украине нужен карантин на русский язык, потому что проблема стоит очень остро. Актер говорит, что обратил внимание на опасную тенденцию: родители-украинцы, несмотря на страшную войну, продолжают культивировать в своих семьях русский язык.

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По словам актера, его очень удивляет, что это касается и окружения тех детей, которые родились уже во время войны. Казалось бы, "все трагедии, которые произошли с нами за эти годы, розовые очки должны были упасть с лиц абсолютно всех украинцев", однако так почему-то не происходит. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Меня удивляют люди, которые в Украине до сих пор говорят по-русски. Иногда наблюдаю подобную ситуацию прямо на улице: идет молодая женщина и мальчик или девочка рядом – совсем крохотные, видно, что родились во время войны, – говорит Лесь Заднепровский. – Ну, около трех лет. И мать разговаривает с ребенком на русском языке. У меня возникает вопрос: для кого она выращивает это дитя? Для какой страны? Приходите, забирайте? Или как?"

"Для какой страны эта мама растит ребенка? Приходите, забирайте?" Лесь Заднепровский резко высказался о родителях, не переходящих на украинский язык

"У нас уже выросли целые поколения молодых людей, которые не знают, что такое Советский Союз, братские объятия Москвы, – продолжает актер. – И это Путина испугало. Он захотел вернуть все вспять, попытаться захватить наши территории. После всех трагедий, которые произошли с нами за эти годы, розовые очки должны были упасть с лиц абсолютно всех украинцев. Для кого люди, говорящие со своими детьми на русском, готовят это поколение? На нас поперли войной! Украина порвала все отношения со страной-агрессором и никогда не хочет их возвращать. Мост нет, они раздавлены, люди погибли. И если кто попытается заговорить со мной о братстве народов, я просто плюну в глаза".

По мнению актера, мы должны наложить карантин на русский язык на много лет вперед: "Думаю, что ближайшие сто лет мы должны сделать все как нация и государство, которое себя ценит и уважает, чтобы выжечь даже мысли в сознании нашего врага, что можно снова нападать. Я очень верю в то, что российская империя рухнет. Не знаю, как она будет называться, главное, чтобы изменилось ментально, внутренне. Чтобы не было этих имперских упреков, что все вокруг неполноценны и есть только одна звезда – Россия. Еще раз повторюсь: более 100 лет, по-моему, речи не может быть о каких-то дружеских отношениях между нашими государствами".

Полное интервью с Лесем Заднепровским читайте здесь.

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