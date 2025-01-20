'Для какой страны эта мама растит ребенка? Приходите, забирайте?' Лесь Заднепровский резко высказался о родителях, не переходящих на украинский язык

Народный артист Украины и ведущий актер столичного Театра Франко Лесь Заднепровский уверен, что Украине нужен карантин на русский язык, потому что проблема стоит очень остро. Актер говорит, что обратил внимание на опасную тенденцию: родители-украинцы, несмотря на страшную войну, продолжают культивировать в своих семьях русский язык.

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По словам актера, его очень удивляет, что это касается и окружения тех детей, которые родились уже во время войны. Казалось бы, "все трагедии, которые произошли с нами за эти годы, розовые очки должны были упасть с лиц абсолютно всех украинцев", однако так почему-то не происходит. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Меня удивляют люди, которые в Украине до сих пор говорят по-русски. Иногда наблюдаю подобную ситуацию прямо на улице: идет молодая женщина и мальчик или девочка рядом – совсем крохотные, видно, что родились во время войны, – говорит Лесь Заднепровский. – Ну, около трех лет. И мать разговаривает с ребенком на русском языке. У меня возникает вопрос: для кого она выращивает это дитя? Для какой страны? Приходите, забирайте? Или как?"

"У нас уже выросли целые поколения молодых людей, которые не знают, что такое Советский Союз, братские объятия Москвы, – продолжает актер. – И это Путина испугало. Он захотел вернуть все вспять, попытаться захватить наши территории. После всех трагедий, которые произошли с нами за эти годы, розовые очки должны были упасть с лиц абсолютно всех украинцев. Для кого люди, говорящие со своими детьми на русском, готовят это поколение? На нас поперли войной! Украина порвала все отношения со страной-агрессором и никогда не хочет их возвращать. Мост нет, они раздавлены, люди погибли. И если кто попытается заговорить со мной о братстве народов, я просто плюну в глаза".

По мнению актера, мы должны наложить карантин на русский язык на много лет вперед: "Думаю, что ближайшие сто лет мы должны сделать все как нация и государство, которое себя ценит и уважает, чтобы выжечь даже мысли в сознании нашего врага, что можно снова нападать. Я очень верю в то, что российская империя рухнет. Не знаю, как она будет называться, главное, чтобы изменилось ментально, внутренне. Чтобы не было этих имперских упреков, что все вокруг неполноценны и есть только одна звезда – Россия. Еще раз повторюсь: более 100 лет, по-моему, речи не может быть о каких-то дружеских отношениях между нашими государствами".

Полное интервью с Лесем Заднепровским читайте здесь.

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