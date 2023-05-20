Дита фон Тиз удалила ребра, а Кардашьян изменила форму пупка: 5 самых странных пластических операций звезд. Фото

Красота – понятие субъективное. Так, одни считают пухлые щечки красивыми, а другие убирают их, и делают высокие выразительные скулы. Или же одним нравится греческий носик, подаренный генетикой, а другие ложатся под нож, чтобы сменить его на маленький.

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Подобные пластические операции среди звезд уже давно не удивляют. А на какие необычные манипуляции с внешностью решались? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Ким Кардашьян

Американская телевизионная звезда, модель и актриса Ким Кардашьян после вторых родов и существенного похудения начала комплексовать из-за того, каким стал ее пупок. Итак, знаменитость обратилась к специалисту, чтобы тот вернул первоначальный вид. Теперь она не боится в Instagram выкладывать свои фото в кроп-топах и купальниках.

2. Крисси Тейген

Американская модель и телеведущая Крисси Тейген еще с юности начала "перекраивать" внешность. Она увеличила грудь и сделала скулы более четкими. Но одна из самых странных ее операций – липосакция подмышек (удаление лишних жировых отложений). Теперь звезда часто ходит на светские мероприятия в платьях без рукавов или в топах с юбками, чем подчеркивает подтянутые и спортивные руки.

3. Блейк Лайвли

Американская актриса и модель Блейк Лайвли еще в юности решилась на ментопластику (операция по коррекции формы и размеров подбородка). После этого у нее черты лица стали мягче. Кстати, такую же операцию делали в свое время актриса Меган Фокс и икона золотого Голливуда Мэрилин Монро.

4. Дита фон Тиз

Дита – американская модель, танцовщица и актриса, исполнительница шоу в стиле бурлеск, известная как "Королева Бурлеска". Она имеет пышный бюст, объемные бедра и тонкую талию (42 см). Ради последнего артистка решилась на удаление нижней пары ребер. Ее не остановило и то, что эти кости защищали жизненно важные органы.

5. Деми Мур

Американская актриса Деми Мур за свою карьеру сделала немало пластических операций. Одна из них – коррекция колен. С возрастом у нее начал проявляться птоз (обвисание тканей). Для "омоложения" знаменитость легла под нож, и ей провели липомоделирование в зоне колен. Теперь 60-летняя Деми не боится хвастаться в Instagram своими фотографиями в купальниках и мини-юбках.

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