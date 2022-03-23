Внук Ротару впервые после попытки позорного побега из Украины вышел на связь

Внук известной украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко впервые вышел на связь в социальных сетях, после неудачной попытки сбежать из Украины. Он опубликовал свой снимок в честь дня рождения, на котором позирует в модном образе.

Соответствующее черно-белое фото Евдокименко разместил на личной странице в Instagram-stories. Мужчине исполнилось 28 лет, поэтому на снимке он лаконично добавил эту цифру (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что российские СМИ допустили, что внуку Софии Ротару все же удалось пересечь границу Украины, поскольку он не опубликовал свою геолокацию и его местонахождение неизвестно. Однако официальной подтверждающей информации нет.

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Напомним, что Анатолий Евдокименко вместе со своим 51-летним отцом были задержаны на украинско-молдавской границе в городе Могилев вместе с шестью другими мужчинами. Все они оказались в призывном возрасте.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что сын и внук Софии Ротару заплатили "проводнику" по $2 тысячи. Подробнее читайте в нашем материале.

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