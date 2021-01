Сериал "Династия": как изменились звезды легендарного фильма за 40 лет

Первая серия "Династии" вышла на экраны в далеком 1981 году, и почти сразу сериал получил головокружительные рейтинги и собрал перед экранами миллионы зрителей.

Украинцы увидели "Династию" лишь в середине 90-х, но сюжет телесаги и спустя 40 лет с выхода первой серии не утратил своей актуальности. Этот американский сериал – единственная в истории вечерняя мыльная опера, признанная лучшей телевизионной драмой и получившая "Золотой глобус". Как сейчас выглядит несравненная Джоан Коллинз, которая запомнилась всем ролью интриганки Алексис, и другие актеры легендарной "Династии" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Джоан Коллинз, 87 года

В свои 87 Коллинз до сих пор снимается в фильмах и сериалах. Кроме этого, она еще и писательница. За все время Джоан опубликовала около 17 книг, в числе которых фантастические романы и другие жанры произведений. Сейчас актриса замужем за Перси Гибсоном, который младше ее на 32 года.

Джоан Коллинз

Джон Форсайт

После окончания "Династии" актер снялся в телесериале "The Powers That be" и записал закадровый голос Чарли в кинофильмах "Ангелы Чарли". Джон Форсайт ушел из жизни в апреле 2010 года в возрасте 92 года.

Джон Форсайт

Линда Эванс, 78 лет

Кроме сериала "Династия", Эванс снялась в нескольких фильмах, а также в мини-сериале "Династия: Воссоединение". Любопытно, что после завершения актерской карьеры, Линда с головой ушла в кулинарию и в 2012 даже выпустила поваренную книгу.

Линда Эванс

Хизер Локлир, 59 лет

Роль стервы Сэмми Джо Кэррингтон была для Хизер только началом актерской карьеры. После "Династии" Локлир пришлось сыграть антигероя и в сериале "Мелроуз-Плейс". А съемки в ситкоме "Спин-Сити" закрепили актрису в истории американского телевидения. Однако, больше всего актриса прославилась своим романом с Томом Крузом и браком с гитаристом Bon Jovi Ричи Самбора. Сейчас 58-летняя Локлир все еще продолжает актерскую карьеру.

Хизер Локлир

Памела Сью Мартин, 68 лет

Памела в четырех сезонах сыграла дочь нефтяного магната Блейка Кэррингтона, а после продолжила сниматься в различных фильмах и сериалах. Сейчас актриса проживает в Мексике.

Памела Сью Мартин

Эмма Сэммс, 60 лет

В "Династии" Эмма Сэммс заменила покинувшую проект Памелу Сью Мартин. Сейчас Эмма работает режиссером радиостанции, а также снимается в фильмах. Актриса за свою жизнь была трижды замужем и воспитала двоих детей.

Эмма Сэммс

Джек Коулман, 62 года

В сериале актер выглядел как будто Кен из магазина кукол Барби. После успеха "Династии" красавчика начали активно приглашать на съемки в сериалы "Герои", "Доктор Хаус", "Дневники вампира", "Касл", "Менталист", "Скандал" и другие.

Джек Коулман.

