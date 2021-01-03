Димопулос отреагировала на обвинение в домашнем насилии экс-супруга Джеджулы

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос прокомментировала скандал, который разгорелся между ее бывшем супругом Андреем Джеджулой и его нынешней женой. Звезда отреагировала на избиение девушки Юлии, которая ранее была госпитализирована из-за угрозы прерывания беременности.

В Instagram-stories Димопулос поклонники задали вопрос о ситуации между Джеджулой и его супругой. Артистка ответила, что не хочет никого осуждать и добавила, что поддерживает Юлю.

"Я не судья и не член семьи, чтобы что-то обсуждать и осуждать. Я с трудом наладила отношение с Андреем ради сына. Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь", – написала в фотоблоге знаменитость.

Санта Димопулос ответила за вопрос в Instagram . скриншот с Instagram Санты Димопулос

Также Димопулос пожелала супругам гармонии, мудрости и осознанности, чтобы найти мир и взаимопонимание ради ребенка.

К слову, отношения 45-летнего Андрея Джеджулы с Юлией Леус длятся четыре года. Ранее шоумен был женат на певице Санте Димопулос, у которых в браке появился сын Даниэль.

Напомним, Андрей Джеджула – украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Пять лет работал в Министерстве иностранных дел, а в возрасте 25 лет ушел в шоу-бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-мужа Димопулос со скандалом упекли в тюрьму в Беларуси. Его задержали дома на глазах у малолетних детей.