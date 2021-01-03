Дімопулос відреагувала на звинувачення в домашньому насильстві ексчоловіка Джеджули

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос прокоментувала скандал, який розгорівся між її колишнім чоловіком Андрієм Джеджулою і його нинішньою дружиною. Зірка відреагувала на побиття дівчини Юлії, яку раніше було госпіталізовано через загрозу переривання вагітності.

В Instagram-stories Дімопулос шанувальники поставили запитання про ситуацію між Джеджулою і його дружиною. Артистка відповіла, що не хоче нікого засуджувати і додала, що підтримує Юлю.

"Я не суддя і не член сім'ї, щоб щось обговорювати і засуджувати. Я насилу налагодила стосунки із Андрієм заради сина. Я дуже добре ставлюся до Юлії і завжди допоможу їй, якщо знадобиться допомога", – написала в фотоблозі знаменитість.

Санта Дімопулос відповіла за питання в Instagram. Скриншот з Instagram Санти Дімопулос

Також Дімопулос побажала подружжю гармонії, мудрості й усвідомленості, щоб знайти мир і взаєморозуміння заради дитини.

До речі, стосунки 45-річного Андрія Джеджули з Юлією Леус тривають чотири роки. Раніше шоумен був одружений зі співачкою Сантою Дімопулос, у яких у шлюбі з'явився син Даніель.

Нагадаємо, Андрій Джеджула – український актор театру і кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. П'ять років працював у Міністерстві закордонних справ, а в віці 25 років пішов у шоубізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексчоловіка Дімопулос зі скандалом запроторили до в'язниці в Білорусі. Його затримали вдома на очах у малолітніх дітей.