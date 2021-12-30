Коляденко рассказал, что готовит на Новый год

Эпатажный певец и хореограф Дмитрий Коляденко признался, что очень любит традиционные новогодние блюда "как у мамы и бабушки". Это, в частности, салаты оливье и селедка под шубой, холодец, колбаса, сыр, а также мандаринки и шампанское.

Знаменитость заявил, что поправиться он не боится и другим тоже советует не переживать. "Главное, чтобы вы люди были хорошими!" – пошутил украинский хореограф в комментарии телеканалу "Украина".

По словам Коляденко, его семья накрывала стол на Новый год привычными для всех украинцев лакомствами и блюдами. Звезда решил от такого "ритуала" не отказываться.

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"Я не могу без традиционных оливье, селедки под шубой, холодца, колбаски, сырочка, мандаринок и шампанского", – сказал Дима.

На вопрос о лишних килограммах после праздников певец ответил с юмором. Если верить его заявлениям, то Коляденко совсем не боится набрать вес.

"Ничего страшного, можно есть и есть, хоть 10 дней ешьте!.. Ведь хорошего человека чем больше, тем лучше! Поэтому никто не сидите на диетах, а все ешьте от души – наедайтесь на круглый год!" – призвал звезда. Он добавил, что зимой нужно "собирать витамины".

Отметим: Коляденко вместе с другими популярными артистами примет участие в "Новогодней Маске" на канале "Украина". Она выйдет 31 декабря в 20:00.

В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу будут звездные гости, среди которых Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, Петр Черный, Иво Бобул, Павел Костицын, Алла Костромичева, Сергей Танчинец, Ольга Харлан, Лилия Ребрик, Алена Винницкая и многие другие.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Коляденко – 50-летний хореограф, танцовщик, шоумен, телеведущий и певец. Родился в Североморске (Мурманская область, РФ). Его отец был строителем, который часто переезжал.

Был женат на хореографе Елене Шипицыной, с которой вместе работал. В 2002-м женщина его бросила, признавшись, что любит другого, но оставила его фамилию и стала известной как Елена Коляденко.

Через несколько лет Дмитрий закрутил роман с Ириной Билык. В итоге она тоже призналась, что любит другого.

У Дмитрия есть сын Филипп Коляденко (родился в 1993 году). Он является профессиональным футболистом и поет в группе Kadnay.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Коляденко признался, какие скандалы устраивал своей экс-возлюбленной, народной артистке Украины Ирине Билык. Вместе пара прожила пять лет, но до свадьбы так и не дошло – несмотря на то, что шоумен делал предложение артистке шесть раз.