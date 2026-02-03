"Дико боялась сдохнуть": Врачи поставили предательнице Лолите неутешительный диагноз, который может стать для нее фатальным
У 62-летней певицы Лолиты Милявской, которая родилась в Мукачево, однако со временем продалась за кровавые российские рубли, возникли проблемы со здоровьем из-за сигарет. Во время отпуска предательница внезапно начала плохо себя чувствовать, поэтому вызвала скорую. Врачи диагностировали у исполнительницы спазм сосудов, что в один момент может стать фатальным, если она не бросит курить.
Как отметила Милявская, она настолько испугалась смерти, что решила окончательно вычеркнуть из жизни вредную привычку. Об этом запроданка рассказала в своем Telegram-канале.
"Я выкуривала по две пачки сигарет в день, имела четыре-пять приборов (электронных сигарет. – Ред.). Все закончилось тем, что я поехала отдыхать, произошел спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая и врачи спросили: "А что это у вас на полке?". Я ответила, что это IQOS, вытирая сопли и слезы, потому что дико боялась сдохнуть. Они сказали, что курить надо бросать, потому что один прекрасный момент может не так хорошо все закончится", – сказала запроданка.
После инцидента Лолита Милявская решила распрощаться с курением. Она подчеркнула, что теперь хочет жить комфортно, а не выслушивать от друзей "лекции" о вреде сигарет и не думать во время поездок за границу, как бы перевезти больше пачек, чем разрешено.
"Теперь, куда бы я ни поехала или ни пошла, не беру с собой ни стики, ни сигареты, и хорошо себя чувствую. Но прихожу домой, начинаю сама себя обманывать и по одной затягиваться. Вот я не знаю, сколько еще сделать шагов, чтобы бросить курить. Это же как надо уже самой обоср*ться и испугаться, чтобы действительно завязать навсегда? Но скажу, это был мой последний грех", – добавила предательница.
