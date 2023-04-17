Дидзьо рассекретил свое местонахождение после слухов об 'исчезновении': артист засветился за границей

Украинский шоумен DZIDZIO (настоящее имя Михаил Хома) после слухов об "исчезновении" засветился за границей. Артист вышел на связь с подписчиками, чтобы поздравить их с Пасхой и пригласить на благотворительное мероприятие.

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Оно прошло в Праге, столице Чешской Республики. Новым фото певец впервые за месяц поделился в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Христос Воскрес! Боже, благослови и храни Украину. P.S. Приглашаю сегодня всех украинцев в Праге на благотворительный ужин, где мы вместе с вами будем приближать нашу победу", – написал Хома.

Артист в кадре позировал в роскошной вышиванке голубого цвета с желтой вышивкой.

Об "исчезновении" звезды украинцы заговорили только недавно, ведь он прекратил активно вести соцсети и не появлялся на украинских благотворительных мероприятиях. Сплетни сразу опровергла звездная кума Михаила Хомы – Оля Цыбульская.

В интервью ЖВЛ певица поделилась, что исполнитель гастролирует в благотворительных целях и не стремится этим хвастаться.

"Звонил мне на прошлой неделе, спрашивал, как я, что у меня хорошего, что нового. Тоже гастролирует, собирает деньги, помогает Украине и очень ждет победы так же, как и я. Столько мужчин-говорунов в шоу-бизнесе. Должны быть те, кто молча делает свое дело. Поэтому, мне кажется, важнее не то, что человек говорит, а то, что человек делает", – сказала Цыбульская.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Дидзьо нарвался на критику фанатов из-за сотрудничества с Ириной Федишин. Почему так произошло – читайте по ссылке.

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