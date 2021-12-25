Девушка выпила алкоголь сразу же после увеличения губ: видео последствий напугало сеть

Блогер Морган Праудлок рассказала, какими последствиями для нее обернулась небольшая порция алкоголя после укола филлера в губы: лицо девушки распухло, а ее губы увеличились втрое. Дело в том, что пить после подобных инъекций красоты нельзя, ведь отек увеличится из-за замедления лимфотока.

Праудлок наглядно продемонстрировала свою ошибку в TikTok. Видео 24-летней девушки стало популярным, а многие зрители признались, что теперь совсем не хотят колоть наполнитель в губы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

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"Когда выпила алкоголь сразу после увеличения губ и проснулся в таком виде. Худшее, что я когда-либо делала. Боль была просто смешной", – рассказала TikTok-блогер.

Морган просто не знала, что употреблять крепкие напитки после филлера нельзя как минимум 24 часа, так как алкоголь может увеличить вероятность отека, воспаления и синяков.

Кроме того, отмечают эксперты, из-за разжиженной крови введенный в мягкие ткани препарат быстрее переработается и выведется из организма естественным путем вместе с другими продуктами обмена веществ.

Блогер посоветовала своим подписчикам не повторять ее оплошность и не пить после процедуры, если только вы не хотите напугать своих друзей и страдать от боли.

Кроме алкоголя, в первые дни эксперты советуют удержаться от курения. При этом небольшие припухлости и отеки в месте введения препарата, покраснение и дискомфорт считаются нормальным явлением в первый день-два.

В первое время не рекомендуется посещать бани, сауны или долго находиться на морозе, чтобы на гель не воздействовали перепады температур.

Пока небольшие проколы от шприца не затянулись, нельзя есть очень острую и соленую пищу. Она также может стимулировать кровообращение и стать причиной задержки жидкости в коже.

В первые 5-7 дней после процедуры запрещено активно напрягать мышцы рта: использовать резкую мимику, очень широко отрывать рот, задействовать губы для откусывания твердой пищи и проч..

Как писал OBOZREVATEL, ранее блогер Софи Лайт показала полностью обнаженное фото, чтобы доказать, что "живот и целлюлит – не менее сексуально". Поклонница бодипозитива, которая является фитнес-тренером, рассказала: она сидела на диетах с 14 лет, но стройная фигура не делала ее счастливой.