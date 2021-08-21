Девушка уволилась с работы ради TikTok: она зарабатывает 135 тысяч долларов в год

24-летняя американка Ви Лунг начала записывать ролики в TikTok в 2019 году и на сегодняшний день имеет более миллиона подписчиков. До этого девушка работала в сфере маркетинга, а сейчас зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов в год (более 135 тысяч долларов).

Ви решила уволиться с прежней работы и теперь счастлива, так как зарабатывает огромные суммы в интернете. В TikTok девушка публикует обучающие видео. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

24-летняя Ви размещает ролики на такие темы, как лучшие приложения для редактирования фотографий, как делать красивые снимки в Instagram на iPhone и лайфхаки с одеждой.

Видео дня

Всего за один пост в TikTok Ви получает от 8 тысяч до 10 тысяч долларов. Также у американки есть блог в Instagram с 94 тыс. подписчиками и канал на YouTube – 7 тысяч подписчиков.

В основном доход девушки – от спонсорства брендов и создателей TikTok. Кроме того, Ви получает от 150 до 300 долларов в месяц от TikTok Creator Fund, который является встроенной функцией монетизации приложения. Сумма денег, которую она зарабатывает, зависит от того, сколько контента публикует.

За 2021 год блогерша заработала около 100 000 фунтов стерлингов (более 135 тысяч долларов).

Отмечается, что те, кто хочет зарабатывать деньги на TikTok, должны достигнуть 18 лет, иметь более 10 тысяч подписчиков и набрать как минимум 100 тысяч просмотров на видео за 30 дней.

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