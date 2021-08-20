Девушка солиста Måneskin перенесла операцию и рассказала о самочувствии: это победа

Избранница солиста итальянской рок-группы Måneskin 22-летнего Давида Дамиано Джорджия перенесла операцию из-за эндометриоза (распространенного гинекологического заболевания), которым она болела на протяжении длительного времени. Девушка призналась, что для нее это настоящая победа и она готова начать новую жизнь без болезненных ощущений.

На своей странице в Instagram модель опубликовала фото, сделанное в больничной палате. В подписи к черно-белому снимку Солери написала, что проблемы по женской части у нее начались с 14 лет (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я очень долго ждала этого момента. 21 марта 2021 – день, когда поставили диагноз: эндометриоз и аденомиоз. Фактически, как и большинство людей с этими заболеваниями, я уже знала это. Я знала об этом, когда потеряла сознание в школе в 14 лет из-за менструальной боли и была почти вынуждена начать принимать противозачаточные таблетки", – объяснила подробнее Джорджия.

Видео дня

"Эндометриоз был частью меня так долго, что я даже не знаю, что принадлежит мне, а что ему. Эта операция – победа, потому что с сегодняшнего дня я смогу попробовать вернуть жизнь, которая принадлежит мне", – добавила также она.

На публикацию девушки отреагировал ее возлюбленный Дамиано, оставив под фото эмоджи в виде сердца и рук, сложенных в молитве.

Коротко о знаменитости:

Джорджия Солери – известная 25-летняя блогерша и модель, часто снимается для глянца и в рекламе. Возлюбленные начали встречаться еще до участия Måneskin в Х-факторе, где группа заняла второе место.

Также Солери поддерживала возлюбленного во время участия в музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джорджия показала фото, на котором появилась в одном белье. На полуобнаженном теле у девушки виднелось много татуировок. Модель примеряла прозрачный наряд черного цвета, который скомбинировала с длинной накидкой. Она подчеркнула пикантный образ выразительными стрелками, объемной укладкой и несколькими аксессуарами.