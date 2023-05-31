Девушка, которую в школе обзывали 'уродиной', стала моделью и покорила мир моды: как она выглядит сейчас. Фото

23-летняя Кэти Билд живет в графстве Хардфордшир на юго-востоке Англии. С ранних лет она любила позировать и мечтала стать профессиональной моделью. Однако лишний вес превратил девушку в объект насмешек: она столкнулась с жестокими одноклассниками, которые называли ее "выбросившимся на берег китом" и каждый раз подрывали веру в себя.

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Выходки школьников привели к тому, что Билд в 14 лет стала страдать булимией, передает издание Daily Mail. Кэти дважды в день вызывала у себя рвоту, чтобы очистить желудок и повлиять на свой вес. Девочка похудела с 63 до 50 килограммов при росте 170 сантиметров. OBOZREVATEL хочет рассказать, кто изменил судьбу красавицы, и продемонстрировать, как она выглядит сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Немного повзрослев Кэти отправилась работать официанткой в ресторан. На нее обратил внимание фотограф, который рассмотрел в брюнетке потенциал стать успешной моделью. Он пригласил ее попробовать себя на фотосессии. С этого дня жизнь Билд кардинально изменилась.

"Я начала сомневаться во всем. В какой-то момент осознала, что верю окружающим. Они говорили: я – толстая. Моя булимия началась с того, что у меня заболел желудок. Я поняла, как хорошо это помогает терять вес. Затем я стала вызывать рвоту намеренно", – сказала в одном из интервью красавица.

Девушка поступила в университет, где изучала судебную психологию. Однако она задумывалась над тем, чтобы ближайшие годы посвятить только моделингу. Кэти активно поддерживает и дает советы тем, кто также стал жертвами насмешек. Она доказывает – нельзя позволять окружающим рушить собственную жизнь.

"Карьера модели действительно помогла мне принять себя такой, какая я есть. И даже если я никогда не смогу полностью восстановиться, я все равно сейчас гораздо счастливее, чем была. Я хочу, чтобы люди знали – они не должны позволять издевательствам ломать себя и вставать на пути к реализации своей мечты", – говорит Билд.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, немецкая модель Терезия Фишер из-за травли окружающих решилась на сложнейшую операцию – она перенесла процедуру удлинения ног. Ее рост увеличился на 14 сантиметров. Чтобы узнать дательнее – читайте наш материал.

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