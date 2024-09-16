Девушка 57-летнего Венсана Касселя беременна: как выглядит старшая дочь актера и почему две младшие остаются в тени. Фото

57-летний французский актер Венсан Кассель готовится в четвертый раз стать отцом. 27-летняя девушка знаменитости, модель Нара Баптиста, которую часто сравнивают с его бывшей женой Тиной Кунаки, беременна первенцем.

Видео дня

Радостной новостью избранница звезды поделилась в своем Instagram, опубликовав фото с небольшим животиком. Несмотря на то, что младенец станет первым общим ребенком пары, актер уже имеет трех дочерей: Деву, Леони и Амазони. Самая старшая наследница артиста с самого детства стала любимицей публики, а вот младшие потомки остаются в тени.

Как выглядит самая старшая дочь актера

Дева Кассель – первая дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи, родившаяся 12 сентября 2024 года. В детстве родители оберегали наследницу от лишнего внимания почитателей, однако в подростковом возрасте она начала модельную карьеру. В 2019 году девушка стала лицом итальянского бренда Dolce&Gabbana и сразу полюбилась публике.

Недавно Дева была избрана амбассадором Dior. Она часто появляется на мировых подиумах, показывая новые коллекции популярных брендов.

Кроме модельной карьеры, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя зарекомендовала себя как актриса. Девушка сыграла главную роль в драме "Прекрасное лето". Также она появилась в одной серии итальянского сериала "Леопард".

Почему младшие дочери актера остаются в тени

Кроме Девы, Венсан Кассель имеет еще двух дочерей: Леони, мамой которой также является Моника Беллуччи, и младшую Амазони от Тины Кунаки.

О среднем ребенке актера, в отличие от его старшей сестры, публике почти ничего не известно. Это связано с тем, что мать звезды пытается всеми силами спрятать девочку от объективов камеры. Поначалу поклонники предполагали, что это происходит потому, что Леони не может похвастаться яркой внешностью. Однако такие мысли развеялись, когда папарацци удалось сделать несколько снимков дочери знаменитостей. Оказалось, что у девочки очень нежные черты лица и она похожа на свою маму в молодости.

Существует несколько версий, почему бывшие супруги держат Леони подальше от камер. Первая – девочка сама хочет избежать публичности. Вторая – родители стремятся обеспечить ей спокойное детство.

Самую младшую дочь бывшие супруги Венсан Кассель и Тина Кунаки пытаются вообще не показывать. Французская модель опубликовала только одно фото с маленькой Амазони в своем Instagram.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о 27-летней модели, с которой 56-летний Венсан Кассель закрутил роман.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!