Детское Евровидение 2021: названы дата и место проведения конкурса

В 2021 году Детское Евровидение состоится в Париже, Франция. Дата проведения музыкального конкурса – 19 декабря. Мероприятие будет в La Seine Musicale – концертном зале, расположенном на острове Сегин.

Это одно из самых впечатляющих и красивых мест во всей Европе, и с момента открытия в 2017 году оно быстро превратилось в культовое культурное учреждение. Об этом сообщили на сайте Евровидения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что Детское Евровидение – это аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети до 14 лет.

Напомним, Детское Евровидение 2020 впервые прошло в онлайн-режиме. Каждый из участников выступал из своей страны. По итогам победителем стала Валентина из Франции.

Ранее выступление представителя Украины на Детском Евровидении 2020 вызвало восхищение у зрителей.

Также в сети пользователи оценили выступление победительницы от Франции Валентины с песней "J'imagine".

Коротко о конкурсе:

Детское Евровидение – ежегодный международный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса "Евровидение" с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети до 14 лет. Конкурс транслируется по телевидению и радио на территории всей Европы и в некоторых странах других частей света, а также в Интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.