Дети рождаются под ракетами, родители на фронте, а властвует русский язык: лидер группы 'Фиолет' поделился криком души

Украинский музыкант, солист рок-группы "Фиолет" и воин ВСУ Сергей "Колос" Мартынюк рассказал о собственном опасении отдавать дочь Еву в детский сад. Проблема состоит в том, что информационный пузырь ребенка увеличится и при общении с другими детьми он бессознательно может выучить русский язык.

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Артист поинтересовался, почему на десятый год войны с Россией украинцы все еще общаются со своими детьми на русском. В частности, он вспомнил популярную отмазку "не на часі", которую часто используют, когда тема касается языкового вопроса. О своем страхе военнослужащий рассказал в Facebook.

"Если все сложится, в этом году Ева пойдет в садик, и Катя наконец-то хотя бы немного выдохнет после годов декрета. Новый этап, которого я очень жду, особенно сейчас, когда провожу очень мало времени с малышами. И в то же время – тайно боюсь, потому что отпустить Евчика из дома, значит отдать ее, пусть и частично, другому миру. Языковому, в частности. Без объективной возможности объяснить, что ок, а что нет, потому что в два с половиной ты – хрупкая губка, которая доверительно впитывает всю окружающую среду", – рассказал Сергей Мартынюк о проблеме.

Младшая дочь солиста русский язык избегает, поэтому для артиста вопрос контакта с другими детьми, еще ничего не знающими о важности украинского, острый. Как отмечает Сергей "Колос", распространение языка страны-оккупанта нужно остановить, пока не быть поздно.

"А там: детвора, большинство которой, определенная своей правоты, говорит по-русски, и Ева бессознательно повторяет новые для нее слова – причем, это происходит уже, на тех же детских площадках; воспитатели, говорящие на занятиях на украинском, а между собой на русском (это в лучшем случае); далее, как следствие, формирование типичного для столицы восприятия украинского языка – как чего-то официального и искусственного, тогда как язык будет об отдыхе, забаве, улице. Дом будет оставаться домом, пузырьки – пузырями, но вы прекрасно понимаете, как это работает", – объяснил он процесс обрусения ребенка, на который родители не могут напрямую повлиять.

Музыкант не может понять, почему на 10-й год войны с РФ и третий – полномасштабного вторжения люди после увиденных кровавых событий в Украине, которые принесли россияне, все еще терпят культуру оккупантов и дальше распространяют в массы вместо того, чтобы выкорчевывать ее хотя бы среди своих наследников.

"Поэтому пока мы ищем именно тот садик, я в очередной раз размышляю – как так случилось, что на десятый год войны с детьми, которые рождались под ракетами, с родителями на фронте, мы до сих пор перед этой стеной? Почему столько знакомых, которые перешли на украинский в соцсетях и на публике, дальше общаются с детьми на русском? Почему мы до сих пор ищем исторические оправдания этой болячке, вместо того, чтобы менять это уже, не дожидаясь какого-то времени, победы и тому подобное? Никогда у нас не было лучшего случая, чтобы перевернуть игру", – поделился криком души певец.

В частности, о проблеме русскоязычных рассказала супруга Сергея Мартынюка Екатерина. Она отметила, что не понимает, как объяснить людям, что дочь не знает языка оккупанта, чтобы не обидеть окружающих.

"А еще к нам постоянно подходят пожилые люди, которым обязательно нужно пообщаться с Евой и обязательно на русском. И я не знаю, как реагировать и не показаться грубой, объясняя им, что Ева их не понимает и не нужно к ней говорить по-русски, потому что это превращается на политические дебаты и ухудшение настроения", – рассказала женщина.

В комментариях подписчики заверили солиста, что с ребенком нужно говорить только родителям и объяснять, какое зло приносит русский язык, мол, только таким образом можно уберечь малыша:

"У меня как-то так сложилось, что малышка даже уши прикрывает, если слышит, что YouYube подтянул что-то "общепонятное". На площадке несколько раз слышал, как она просит не говорить с ней на русском, потому что это язык врага. Поэтому, не переживай, главное объяснить, что это – дураки".

"Не стоит паниковать, у нас малыш был одним из двух украиноязычных детей в классе, и я ему постоянно говорила, что мы украинцы, мы здесь господствующая нация и язык наш украинский, и что он должен говорить по-украински".

"Как показывает мой долгий жизненный опыт, основной источник, дающий осознание того, на каком языке разговаривать, это – семья. И если в семье с этим все ок, проблем не будет. Конечно, будет разное окружение, малыши будут пополнять свой лексикон новыми словами, но семья всегда является образцом".

"Понимаю. Моя уже год проходила в садик. Правда, в садике преобладает суржик, но довольно много русских слов появилось. Спасаемся только тем, что знаем, что русские и все русское – фу-фу-фу".

"Малому 5. Объясняю, почему мы разговариваем на украинском и не говорим на русском. Когда из садика приносит русские слова, говорю, что это – русское и как будет на украинском. Если начинает специально говорить на русском, чтобы меня позлить, говорю, что отправлю жить в Россию, потому что на русском говорят там. Очень помогает, желание говорить русские слова отпадает".

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