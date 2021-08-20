Дети Кати Осадчей: как они выглядят и что о них известно. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Дети Кати Осадчей: как они выглядят и что о них известно. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой. У нее родился еще один сын. Также у знаменитости есть старшие дети – Илья и Иван.

Илья уже закончил школу, а младшего Ивана телезвезда и ее супруг Юрий Горбунов тщательно скрывают. Подробней о детях Осадчей – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Впервые телеведущая вышла замуж в 2001 году за депутата и бизнесмена Олега Полищука. На тот момент Осадчей было всего 18 лет. Спустя год у пары родился сын Илья, а уже в 2004 году они приняли решение развестись.

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Осадчая с маленьким Ильей
Осадчая с сыном Ильей

Сейчас Илье 18 лет. Он ведет тихую, непубличную жизнь и нечасто появляется в социальной сети своей мамы. Телеведущая говорит, что ее сын очень целеустремленный и добрый.

Осадчая и ее старший сын Илья
Илья в подростковом возрасте
Осадчая показала своего сына Илью
Как выглядит сын Осадчей Илья

На данный момент Илья учится за рубежом, но никаких подробностей об этом нет. До этого парень закончил элитную Kyiv International School.

Сын Осадчей уже закончил школу
Сыну Осадчей Илье 18 лет

Также у Осадчей 18 февраля 2017 года родился сын Иван. Разница в возрасте у двух детей журналистки получилась 14 лет. Имя новорожденного родители открыли прессе только через две недели после рождения. А первыми фотографиями ребенка родители поделились в сети, когда сыну исполнилось четыре месяца.

Рождение сына не помешало Екатерине вернуться к работе, так что уже вскоре после новости о пополнении в семье телеведущая снова появилась в передаче "Светская жизнь".

Стоит отметить, что четырехлетнего Ивана звездная пара часто показывает в сети, но при этом они тщательно скрывают его лицо.

Осадчая с сыном Иваном
Осадчая не показывает лицо сына Ивана
Осадчая позирует с младшим сыном Иваном
Осадчая со своей семьей
Осадчая показала четырехлетнего сына Ивана
Осадчая на отдыхе с сыном Иваном

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Екатерина Осадчая стала мамой в третий раз. Она родила мальчика. В браке знаменитости с украинским ведущим Юрием Горбуновым – это второй ребенок.

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