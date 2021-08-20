Дети Кати Осадчей: как они выглядят и что о них известно. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой. У нее родился еще один сын. Также у знаменитости есть старшие дети – Илья и Иван.

Илья уже закончил школу, а младшего Ивана телезвезда и ее супруг Юрий Горбунов тщательно скрывают. Подробней о детях Осадчей – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Впервые телеведущая вышла замуж в 2001 году за депутата и бизнесмена Олега Полищука. На тот момент Осадчей было всего 18 лет. Спустя год у пары родился сын Илья, а уже в 2004 году они приняли решение развестись.

Видео дня

Сейчас Илье 18 лет. Он ведет тихую, непубличную жизнь и нечасто появляется в социальной сети своей мамы. Телеведущая говорит, что ее сын очень целеустремленный и добрый.

На данный момент Илья учится за рубежом, но никаких подробностей об этом нет. До этого парень закончил элитную Kyiv International School.

Также у Осадчей 18 февраля 2017 года родился сын Иван. Разница в возрасте у двух детей журналистки получилась 14 лет. Имя новорожденного родители открыли прессе только через две недели после рождения. А первыми фотографиями ребенка родители поделились в сети, когда сыну исполнилось четыре месяца.

Рождение сына не помешало Екатерине вернуться к работе, так что уже вскоре после новости о пополнении в семье телеведущая снова появилась в передаче "Светская жизнь".

Стоит отметить, что четырехлетнего Ивана звездная пара часто показывает в сети, но при этом они тщательно скрывают его лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Екатерина Осадчая стала мамой в третий раз. Она родила мальчика. В браке знаменитости с украинским ведущим Юрием Горбуновым – это второй ребенок.