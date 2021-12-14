Дешево и сердито: какую звезду пригласить на корпоратив, чтобы сэкономить. Инфографика

Перед новогодними корпоративами звезды украинского шоу-бизнеса вдвое поднимают ценник на корпоративные мероприятия. Однако не все могут позволить себе знаменитостей за 20-30 тысяч долларов, поэтому пользуются услугами артистов, прайс которых не превышает $10 тысяч.

Такими певцами оказались Jerry Hail, группы "Тартак", "O.Torvald" и другие. Журналисты издания "Telegraf" выяснили, кто из артистов берет самый маленький гонорар, а чье выступление могут позволить себе только состоятельные работодатели (чтобы посмотреть фото, доскролльтедо конца страницы).

Согласно опубликованной инфографике, группа – "Тартак" установила ценник в 3,5 тысяч долларов.

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От $4,5 тысячи за участие в корпоративе просит целый ряд звезд, в число которых входят певицы: Миша Романова, Jerry Hail, Алина Паш и MamaRika.

В районе $5-6 тысяч обойдется концертная программа исполнителя Виталия Козловского, певицы Алеши и группы "ТИК".

Коллектив "O.Torvald" просит за свое выступление от $6,5 тыс.

Если бюджет позволяет потратить на приглашенного артиста до $10 тысяч, работодатели приглашают Злату Огневич (от $7 тысяч), Tayanna (от $7 тысяч), "THMK" (от $7 тысяч), "Другу ріку" (от $7 тысяч), "С. К.А.Й." (от $8 тысяч) и Alyona Alyona (от $8 тысяч).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, выступления таких известных звезд как Оля Полякова, MONATIK, Тина Кароль и другие обойдутся заказчикам в кругленькую сумму. Их могут позволить себе только успешные компании.