Мэрилин Монро родилась 95 лет назад: редкие архивные фото дивы в юности

Секс-символ США Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года. Известная кинодива завоевала популярность во всем мире, она была сексуальной, привлекательной и очень талантливой.

OBOZREVATEL собрал редкие кадры молодой звезды, которая до сих пор остается эталоном красоты и примером для многих женщин. Актриса стала самым культовым образом Голливуда всех времен.

Настоящее имя Мэрилин Монро – Норма Джин Мортенсон, а псевдоним звезда выбрала вместе с продюсером. Фамилию Монро взяла от своей бабушки.

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С 9 лет девочку воспитывали в детском доме, так как ее мама болела шизофренией.

Будущая звезда в 19-летнем возрасте начала сниматься в фотосессиях. Фотографы с первого же кадра заметили, что ее очень любит камера.

В 1953 году Мэрилин пригласили на съемку для обложки американского глянца Playboy, это был ее первый гонорар.

Мэрилин носила короткую стрижку и была первой звездой, которая красила волосы в светлый цвет.

Лицо Мэрилин было примером идеальной женской красоты, но мало кто знает, что звезда делала пластические операции.

У Монро были проблемы в личной жизни, с мужчинами ей не везло. Она трижды выходила замуж, а также встречалась с президентом США Джоном Кеннеди, несмотря на то, что он был женат.

Женщина хотела детей, но все попытки стать мамой были напрасными, из-за чего звезда постоянно находилась в депрессии и злоупотребляла алкоголем.

Песни и фильмы с Мэрилин Монро помнит весь мир до сих пор.

Мэрилин Монро умерла в возрасте 36 лет от передозировки снотворным. Однако, многие предполагают, что голливудскую актрису убили.

Смитсоновский институт добавил Мэрилин Монро в список "100 величайших американцев всех времен".

Даже через 58 лет после смерти, ее фильмы, изысканные сексуальные образы и песни помнят миллионы людей.

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