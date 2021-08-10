День рождения Антонио Бандераса: как выглядел актер до популярности

Легендарный испанский актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас (Хосе Антонио Домингес Бандера) 10 августа празднует день рождения. Сегодня ему исполняется 61 год.

С годами он не сильно изменился, за исключением седины и мимических морщинок. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, каким был будущий голливудский актер до того, как его стали узнавать на улицах.

С детства Бандерас мечтал стать футболистом, но в 16 лет после просмотра мюзикла "Волосы" у него появилось желание стать актером. Антонио дебютировал в кино в 1982 году. Снялся в фильме Педро Альмодовара "Лабиринт страстей".

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Уже в 90-х Бандерас снялся в замечательной картине "Отчаянный", которая принесла актеру признание и две номинации на кинопремии.

Мировую популярность секс-символу все же принес фильм "Маска Зорро", в котором Антонио показал свой страстный темперамент.

Самыми лучшими его фильмами считаются "Интервью с вампиром", "Филадельфия", "Четыре комнаты", "Дом духов", "Держи ритм".

Самой новой его работой стал комедийный боевик "Телохранитель жены киллера", в котором он сыграл вместе с Сальмой Хайек, Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном.

К слову, Бандерас достиг успеха в ряде профессиональных амплуа: он один из самых успешных и самых высокооплачиваемых актеров, талантливый режиссер, а также обладатель большого количества престижных наград.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актриса Сальма Хайек раскрыла подробности съемок секс-сцен в фильме "Отчаянный" 1995 года, где ее ждал эротический эпизод с Антонио Бандерасом.