Демин упрекнул украинцев за благодарность Галкину: если сделает, чтобы эти контрацептивы не убивали наших детей, тогда я поаплодирую

Известный украинский радиоведущий Слава Демин упрекнул украинцев в том, что они расхвалили российского пародиста Максима Галкина. 20 августа комик написал пост об убийстве 6-летней Софийки в Чернигове во время очередной террористической атаки РФ, но украинец уверен, что заявления российских "иноагентов" ничего не меняют.

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Он заявил, что выразит благодарность только в том случае, если от слов россияне с антивоенной позицией перейдут к конкретным действиям. Такое сообщение появилось в блоге Демина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Все так восхищенно пишут о том, что Максим Галкин написал пост о Чернигове! Благодарят его, обнимают в комментариях. А нам что с того? Чего вы так радуетесь этому посту?" – спросил украинец.

По его словам, благодарности заслуживали бы только конкретные действия, которые остановили бы террористические обстрелы Украины, во время которых погибают дети и взрослые.

"Если Макс или другие иноагенты смогут собрать людей и сделать так, чтобы эти контрацептивы не запускали леталки в наших детей, тогда я поаплодирую ему и поблагодарю. А пока эти посты ничего не дадут ни нам, ни им. Это мое мнение. И у меня есть на него право", – резюмировал ведущий.

Напомним, что Максим Галкин в посте обвинил в гибели ребенка российское руководство и вспомнил свое выступление в пострадавшем драмтеатре. В частности, россиянин упрекнул "взрослых дядь в медальках" и "министра".

Напомним, 19 августа РФ нанесла удар по центру Чернигова, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". Прилет пришелся в драмтеатр на Красной площади – главной площади города. В театре в это время проходила выставка производителей дронов "Люті пташки".

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский обнародовал видео с места прилета. Момент взрыва попал также на камеры местных жителей.

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