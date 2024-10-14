Деми Мур обнадежила новостями о здоровье Брюса Уиллиса, которого видела несколько дней назад: у актера лобно-височная деменция

Бывшая жена звезды культового боевика "Крепкий орешек" Брюса Уиллиса, который болен лобно-височной деменцией, Деми Мур поделилась обнадеживающими новостями о его здоровье. По словам знаменитости, 69-летний артист находится в стабильном состоянии.

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Как сообщает People, об этом эксобраница актера рассказала во время Международного кинофестиваля в Хэмптонсе. Селебрити отметила, что она виделась с Брюсом Уиллисом несколько дней назад и пытается посещать его как можно чаще.

"Знаете, я уже говорила об этом раньше: болезнь является тем, чем она есть. И я думаю, что это необходимо осознать и принять. Но сейчас он (Брюс Уиллис. – Ред.) находится в стабильном состоянии", – высказалась актриса.

Деми Мур поделилась, что она посетила своего бывшего мужа, с которым имеет троих детей, несколько дней назад с внучкой от их общей дочери Румер. По мнению звезды, близкие люди "крепкого орешка" должны проводить с ним как можно больше времени, а не вспоминать проблемы прошлого.

"Я всегда поощряю, чтобы просто встречаться с ним там, где он есть. Я убеждена, что постоянно держаться за прошлое – проигрышная игра. Видеться с ним в нынешнем состоянии очень мило", – рассказала знаменитость.

Напомним, что два года назад всемирно-известному актеру диагностировали афазию. Из-за недуга Брюс Уиллис начал намного хуже говорить, а в 2023 году врачи констатировали, что у звезды деменция. С тех пор знаменитость завершил свою актерскую карьеру и не появляется на публике.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что тяжелобольной Брюс Уиллис показал фотографию с единственной внучкой и восхищал сеть.

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