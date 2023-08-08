Деми Мур, Леди Гага и другие: пять знаменитостей, удаливших ребра ради осиной талии. Фото до и после

Изящная талия – мечта многих девушек. Кто-то носит корсеты для сужения силуэта, часами работает в спортзале, а некоторые прибегают к хирургическим вмешательствам.

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Голливудские звезды, которых природа не наградила узкой талией, удалили себе несколько ребер. OBOZREVATEL рассказывает о селебрити, которые имеют фигуру песочных часов благодаря пластическим хирургам.

Деми Мур

Звезда голливудского кино Деми Мур с помощью хирургов превратилась в красавицу с идеальными модельными формами. Достоверно известно, что актриса сделала ринопластику, липосакцию живота и колен и круговую подтяжку лица.

Перед съемками культового кино "Стриптиз" знаменитость пошла на радикальные перемены. Мур увеличила грудь и удалила нижние ребра. До этого ее спортивная фигура выглядела прямоугольной без разницы между плечами, талией и бедрами.

Леди Гага

Певица Леди Гага, которая любит удивлять публику провокационными выступлениями, изрядно перекроила тело свое. Звезда исправила форму носа, скул и груди. Кроме этого, она решилась на резекцию ребер, чтобы ее фигура, напоминающая прямоугольник, приобрела более соблазнительные изгибы.

Талия

Певица Талия с таким именем просто не имела права обладать широким обхватом живота. Латиноамериканская звезда имеет яркую внешность и пышные формы. Впрочем, ее талия – результат хирургического вмешательства. Артистка выложила в Instagram фотографию, где показала банку с удаленными ребрами.

София Уоллерсхайм

Немецкая модель София Уоллерсхайм давно мечтала быть похожей на Барби и делала все для этого. Она нарастила белые волосы, увеличила губы и наращивала ресницы. В погоне за красотой женщина удалила две пары ребер. Впрочем, это подорвало здоровье Софии, ей трудно передвигаться, но это не мешает выкладывать фото в соцсети и воспитывать детей.

Пикси Фокс

Шведскую актрису и блогера Пикси Фокс называют "живой Барби". В своем стремлении быть куклой она удалила три пары ребер. Теперь ее талия в обхвате всего 40 сантиметров, но женщина не может обойтись без корсета поддерживающего позвоночник. Она рассказала, что после операции едва не погибла из-за некомпетентности врача, и пробыла в коме больше недели.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые сделали пластику – и пожалели об этом. Они ложились под нож из-за своих избранников, чтобы понравиться им.

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