Деми Ловато совершила каминг-аут

Американская актриса кино и телевидения, певица и автор песен Деми Ловато, которая ранее заявила, что у нее были интимные отношения с женщиной, призналась, что она пансексуалка.

Этим откровением знаменитость поделилась в новом интервью в подкасте телеведущего и комика Джо Рогана, пишет издание The Independent. Кроме того, она не стала скрывать, что мечтает о детях.

"Да, я пансексуалка. И сейчас я больше всего хочу усыновить детей. Я не знаю, будут ли у меня еще отношения с парнем, поэтому даже не могу представить себя беременной", – разоткровенничалась Деми.

Отметим, что незадолго до этого Деми Ловато обручилась с американским актером Максом Эрихом, однако свадьбе не суждено было состояться – в сентябре прошлого года влюбленные расстались.

Спустя некоторое время звезда заявила, что это стало для нее знаком. Она почувствовала облегчение от того, что теперь может жить со своей правдой.

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