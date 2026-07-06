Даже "Холостяк" был в шоке: бывшая участница романтического шоу рассказала, что скрывают от зрителей

Бывшая участница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Дарья Ставнича заявила, что зрителям показывают далеко не всю правду о том, что происходит за кулисами проекта. По ее словам, монтаж, работа редакторов и психологов существенно влияют на развитие событий, а некоторые сюжетные повороты могут быть известны участникам еще до выхода на съемку.

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Об этом Ставнича рассказала в интервью "Насправді Show". Ведущая отметила, что даже бывший "холостяк" из 5-го сезона Сергей Мельник ранее признавался ей, что был удивлен режиссурой и сценарными решениями во время съемок.

Дарья вспомнила, что после завершения проекта долго обижалась на создателей шоу из-за того, как ее показали на экране.

"Я очень долго злилась на проект "Холостяк". Потому что там было много монтажа, немного не так освещали. Там все равно есть какие-то персонажи, и за ними идут эти раскадровки. Кто-то хороший, кто-то плохой", – сказала она.

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Самой большой неожиданностью для нее стало то, что возвращение одной из участниц, которая ранее покинула шоу, по словам Ставничей, было известно заранее.

"Когда одна из участниц покинула проект и вернулась. У меня есть сообщение, в котором она сказала, что так и должно было быть, чтобы она вернулась. То есть она уже, уходя, знала, что вернется. А я тогда еще верила, что все происходит совершенно естественно", – рассказала бывшая участница.

В то же время Дарья подчеркнула, что, несмотря на разочарование, не жалеет об участии в реалити-шоу. По ее словам, проект помог ей увидеть себя с разных сторон.

Ставнича также рассказала об условиях пребывания на шоу. По ее словам, участницам не разрешали пользоваться телефонами, читать книги, разгадывать кроссворды или общаться с внешним миром. Из-за этого все внимание сосредоточивалось исключительно на главном герое и событиях в проекте.

"Тебе запрещают книги, судоку, кроссворды, общение с разными людьми. Ты оказываешься в такой оболочке, и твой мозг очень сосредоточенно думает. Плюс тебе говорят, что ты лучшая, ты единственная. А когда выходишь из проекта, то начинаешь думать: "А это точно была любовь?" – поделилась она.

Также Дарья заявила, что редакторы и психологи работали с участницами, задавая вопросы таким образом, чтобы получить нужные для эфира эмоции и реакции. Она посоветовала будущим участницам не воспринимать команду проекта как близких друзей во время съемок.

По словам Ставничей, особенно тяжело участие в шоу переживали младшие девушки. Она утверждает, что после проекта некоторым участницам ее сезона пришлось долгое время работать с психологами из-за сильного эмоционального стресса.

Дарья также подтвердила, что после завершения шоу больше не поддерживает связь с Михаилом Заливако. По ее словам, бизнесмен заблокировал ее, а причиной она считает свои непростые отношения с победительницей Анной Богдан.

Напомним, 11-й сезон "Холостяка" вышел весной 2021 года. Главным героем был бизнесмен Михаил Заливако, который в финале выбрал Анну Богдан. Летом 2022 года стало известно, что пара рассталась.

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