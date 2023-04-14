'Давайте каждый на своем месте будет': путинист Пореченков назвал себя 'партизаном' и оправдался за отказ воевать

Российский актер Михаил Пореченков является ярым фанатом путинского режима и поддерживает геноцид украинцев, но на фронт идти не спешит. Он активно изображает бурную деятельность, утверждая, что занимается сбором гуманитарной благотворительной помощи для оккупантов. Также гневно вычитывает россиян, которые не поддержали полномасштабное вторжение, однако надеть бронежилет и отправиться помогать согражданам на отрез отказывается.

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Как публикуют пропагандистские СМИ, 54-летний Пореченков заявил – каждый должен быть на своем месте. Михаил мог бы отправиться добровольцем на передовую, но оставляет эту миссию для "осведомленных" людей. По словам актера, он помогает родине всем, чем может (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я бы отправился, ну, конечно... Но давайте каждый на своем месте будет. Я так скажу, я снят с воинского учета по возрасту. Каждый на своем месте должен делать свое дело честно. От этого будет больше помощи, чем от того, чтобы просто поехать туда добровольцем, ничего не умея. Будем делать все, что будет помогать нашей родине", – выдал путинист.

Россиянин считает себя народным мстителем, убеждая, что его труды приносят огромную пользу для армии оккупантов. На вопрос журналиста, чем конкретно он занимается, мужчина ответил: "Много задач ставится. Много задач выполняем. Я предпочитаю быть партизаном... Пытаемся помочь всем. Насколько мы это можем сделать".

Кроме того, Пореченков называет всех сограждан, которые отказались поддерживать войну против Украины, "бесами". По его мнению, не стоит рекламировать предателей родины и говорить с ними, ведь таким образом им уделяют огромное количество внимания.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что Михаил Пореченков назвал российских военных, которые убивают наш народ, "лучшими людьми страны". Он поблагодарил их за участие в войне и благословил на дальнейшие преступления. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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