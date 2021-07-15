Даша Квиткова назвала сына от "Холостяка" редким именем
Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассекретила имя своего новорожденного сына. Мальчика назвали Лев.
Соответствующий пост возлюбленная знаменитости опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). По словам девушки, она очень счастлива.
"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын", – трогательно подписала кадр Квиткова.
К слову, Даша Квиткова и Никита Добринын познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой. 31 августа 2020 года Никита и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.
Ранее супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что беременность не является помехой для регулярной интимной жизни с любимым человеком. По ее словам, они с мужем "каждый день занимаются этим".
Как сообщал OBOZREVATEL, беременная Квиткова снялась в откровенной фотосессии. Девушка позировала в черном комплекте белья и колготках, которые подчеркнули стройные ноги. Свой образ она дополнила босоножками на среднем каблуке, легким макияжем и красивой укладкой.