Дантес и Дорофеева показали себя обнаженными в ванной с цветами

Украинский певец Владимир Дантес порадовал поклонников пикантными снимками с отдыха на Бали со своей супругой, певицей Надей Дорофеевой.

На странице в Instagram артист показал фото, на котором он и Дорофеева позируют обнаженными в ванной с лепестками роз. На снимке видно, что певица предстала абсолютно без макияжа, прикрыв интимные части рукой.

"Доброго утречка! Всем поцелуй от Нади и удивленное веснушчатое лицо от меня", – подписал фото Дантес.

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка артистов и засыпали их лестными комплиментами. Они отметили, что Дантес и Дорофеева очень красивая и гармоничная пара.

"Очень красивая и талантливая пара", "Я думаю, что невозможно найти более красивую пару, чем вы двое ... И я говорю не только об эстетике", "Рисковый парень ты Володя, такие фотки выкладывать", – писали фолловеры в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Дантес поделился странностями отдыха на Бали.