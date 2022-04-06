Данилко признался, почему всегда носит кепку и маску на подбородке

Украинский шоумен Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, объяснил, почему в публичном пространстве почти всегда появляется в медицинской маске и кепке. По словам артиста, эти атрибуты уже стали частью его образа, без которых певца трудно узнать.

Кроме того, Данилко добавил, что специально снимает головной убор и защитную маску, чтобы стать незаметным среди прохожих. Такой комментарий прозвучал в интервью "Украинской правде" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Артист объяснил, что не считает себя публичным человеком, поэтому первое время видел в защитной маске – укрытие от лишних глаз.

"Это для меня укрытие. Я сам по натуре непубличный человек. Для меня маски стали спасением", – сказал артист.

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Впоследствии, когда он все чаще начал появляться на шоу и интервью в таком "образе", поклонники привыкли видеть его с черным куском ткани на подбородке и кепкой на голове.

"Мне кажется, меня больше по этой маске узнают. Маска уже прижилась насколько, что когда я ее снимаю, кажется, чего-то не хватает. Если бы вы меня видели без кепки и без маски, вы бы меня не узнали. Я это уже проверял. Когда я еду куда-то и хочу спрятаться, меня это спасает. Я снимаю и все", – говорится в комментарии.

Также исполнитель объяснил, как это помогает ему на телепроектах. В частности, он упомянул, что в шоу "Маска" на телеканале "Украина" часто появлялся в разных, но похожих между собой черных свитерах, которые выглядели блекло на фоне присутствующих.

В связи с этим Данилко решил не снимать маску и головной убор, чтобы "обозначить свое присутствие".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Данилко рассказал, какое бы слово сказал Путину при встрече. Певец надеется увидеть диктатора уже мертвым.