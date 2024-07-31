Данилко резко отреагировал на слова Повалий об 'освобождении' Украины и объяснил ее политическую позицию: не понимаю, как Тая могла такое ляпнуть

Выступающий в амплуа Верки Сердючки украинский шоумен Андрей Данилко прокомментировал позицию своей бывшей коллеги по сцене Таисии Повалий, с которой когда-то хорошо общался. Артист резко ответил на ее вбросы об "освобождении Украины" и радости из-за войны.

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Данилко предположил, что предательница имела причину встать на сторону РФ, но не понимает, зачем она публично "ляпает" чушь о родине. Об этом Данилко сказал в интервью "И Грянул Грэм".

На вопрос, почему Повалий и Лорак продолжат презентовать себя как украинские певицы, у артиста нет ответа.

"Это для меня удивительно. Они перешли на ту сторону, там живут. У них были определенные обстоятельства. Тая была депутатом от "Партии регионов" – это партия Януковича. Есть какие-то вещи, которые я не могу, к сожалению, рассказывать, потому что это был частный разговор, и они этого не хотели. Так сложились обстоятельства. Но давать такие интервью: "Я обрадовалась, когда началась война". Тая сказала, что ее пришли освобождать. У меня нет слов", – сказал Данилко.

Он вспомнил, как на кладбище увидел целую аллею из могил молодых ребят-героев, и назвал войну "дурацкой".

"Я не понимаю, как Тая могла такое ляпнуть. Понимаю ситуацию. Выбрала и выбрала, поехала туда. Это на вашей совести, так сложились обстоятельства. Мы с ней были всегда в хороших отношениях, но такое сказать", – удивился шоумен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко отказался судить Нацотбор на Евровидение. Ему не понравился новый формат, а в прошлый раз шоумен "мучился".

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