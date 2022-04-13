Данилко рассказал, чем во время войны занимается 'мама' Верки Сердючки

Шоумен Андрей Данилко, известный больше как Верка Сердючка, рассказал, чем во время войны занимается его сценическая мама Инна Белоконь. По словам артиста, его подруга сейчас проживает в Полтаве, где помогает переселенцам, что вынуждены были бежать с мест активных боевых действий.

У себя дома звезда поселила нескольких беженцев и пытается создать для них удобные условия для приживания. Об этом Данилко рассказал в интервью на YouTube PERVOE RADIO (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Шоумен раскрыл, что в Полтаве у Инны Белоконь есть квартира и дом. И там, и там звезда приютила переселенцев из Харькова, нашедших спасение в более спокойном месте.

"Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев и на квартиру взяла", – рассказал артист.

Кроме этого, "мама" Верки Сердючки почти все время проводит на кухне, где выпекает и готовит для нуждающихся.

По словам ее друга, из-за постоянной занятости работой у них почти нет времени нормально поговорить.

"Все время они в таком режиме работают, все время какие-то пироги пекут, фотографии присылают. Как ни позвоню, она все время занята. У меня эфиры, а она пироги печет", – сказал Данилко.

Отметим, что сам артист сражается с российскими захватчиками на информационном фронте. Каждый день он дает интервью и рассказывает миру правду о зверствах оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Данилко рассказал, что сказал бы диктатору-президенту РФ Владимиру Путину при встрече. Певец выразил надежду, что сможет увидеть его только после смерти военного преступника.