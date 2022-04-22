Данилко назвал двух знаменитостей из России, на которых держит зло. Видео

Знаменитый украинский музыкант и шоумен Андрей Данилко, более известный благодаря своему сценическому амплуа Верки Сердючки, признался, что не ждет от коллег из России публичных высказываний о войне в Украине. Со многими знаменитостями он общался тет-а-тет, пытаясь донести правду о происходящем на родине, за что на него обижались. Артист же отмечает, что никого намеренно оскорбить не пытается, помимо журналистов Алены Блин (Жигаловой) и Владимира Соловьева.

Об этом Данилко рассказал в интервью на YouTube-канале "Зірковий шлях". Шоумен назвал вышеупомянутых ведущих "кастрюлей" и "ж*пой с глазами".

Музыкант отметил, что общаясь лично с коллегами из страны-агрессора, он надеется достучаться до них и смыть с глаз пелену кремлевской пропаганды. Он верит, что для кого-то его слова станут советом.

"У меня нет цели кого-то обидеть... Хотя нет! У меня есть цель кого-то обидеть. Это Владимира Соловьева и Алену Блин. Один – кастрюля, а вторя – ж*па с глазами. И вот к Соловьеву есть злость, но в то же время хочется ему сказать: "Ну ты же падла" и он ответит: "Ну да, а что?" А вот Алена Блин... Я ей даже лично писал. Она вырывает из контекста мое интервью с Дмитрием Гордоном, где я рассказываю историю по поводу фразы "Раша, гудбай". Она вырезает это и подает: "Смотрите, он подтвердил, что пел именно так эту песню", – поделился Андрей Михайлович.

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Как рассказал Данилко, он нашел телефон журналистки и попытался разобраться в ситуации. Музыкант написал пропагандистке с надеждой на развитие диалога, однако Жигалова прочитала и не ответила на сообщение.

"Я подождал до вечера. Потом написал: "Надеюсь, вам стыдно". Она это тоже прочитала. Выходит на следующий день программа, где она еще больше пытается все это транслировать, понимает, что она поймана на лжи. И вот после этого я злюсь. Я ей дал шанс. Если бы она взяла трубку и прямо сказала: "Андрей, мы в такой ситуации, на нас надавили, канал могут закрыть, сказали, что вас надо пополоскать". Я бы ответил: "Ну, полощите, ладно". Я бы понял. Но ты вот так поступаешь... Значит все, ты – ж*па с глазами", – подытожил шоумен.

Данилко добавил, что звезды, которые решили промолчать, поскольку называют себя "людьми творчества", на самом деле никакого отношения к творчеству не имеют. За них пишут музыку композиторы, слова – поэты, постановками занимаются профессиональные хореографы, а организацией концертов – продюсеры.

"Люди, которые трусовато себя повели, они никогда ничего не создают сами... Они без рук. Они могут только как радио. Они могут что-то транслировать, но придумать информацию сами не могут", – высказал свое мнение звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко объяснил, что для него проблематично перейти на украинский язык, поскольку его "родной язык – суржик". По словам артиста, в такой манере речи он чувствует себя органично.